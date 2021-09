Pian Munè di Paesana: concerto rock al rifugio

L’autunno è arrivato con le temperature ancora davvero gradevoli.

Pian Munè ha pensato a un calendario di eventi autunnali che comincia questa domenica con il ritorno della musica in quota.

Alle ore 13 di domenica 3 ottobre, nell’area verde del rifugio Pian Munè andrà in scena il concerto della ALL IN COVER ROCK BAND.

Intanto nei rifugi arriva il nuovo menù tutto autunnale con piatti della tradizione, anche se non manca mai la Polenta con i suoi contorni!

Sempre domenica per tutta la giornata, al campo scuola a lato rifugio, le Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso del Nucleo Volontari Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana ci intratterranno con la preparazione e la simulazione di situazioni di soccorso da parte degli eroi a 4 zampe!

Una giornata da non perdere! Da contornare magari con una piacevole passeggiata sugli itinerari ancora verdeggianti.

Info e prenotazioni ai rifugi: 328 6925406 (anche messaggio whatsapp)