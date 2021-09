Iniziata l'attività di "Blink": il circolo magico di Dronero all'insegna dello stupore

“Io continuo a stupirmi. È la sola cosa che mi renda la vita degna di essere vissuta” dichiarava Oscar Wilde, e proprio lo stupore è il filo conduttore che da sempre anima Blink, il circolo magico di Dronero, che venerdì alle ore 21 ha ripreso la sua attività.

Tanti i soci presenti venuti da tutta la provincia per inaugurare la stagione magica e applaudire la conferenza di Mago Fax, al secolo Carlo Faggi. Scuola, incontri, laboratori, conferenze, spettacoli, solidarietà: Blink è una vivace realtà sul territorio e sono rare simili entità così strutturate e organizzate.

Dal 2014, anno della costituzione, l’associazione è diventata un punto di riferimento sociale e culturale per la città di Dronero e la sempre più turistica Valle Maira.

Milanese, noto per aver redatto negli anni 80 “Stupire”, la prima enciclopedia italiana sull’arte magica e per aver inventato “l’illisionarium” il grande Luna Park della mente, Carlo Faggi non ha timore di svelare il suo segreto della meraviglia: "Condivido pienamente questo “pensiero” di Einstein: chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per così dire morto; i suoi occhi sono spenti. E siccome mi sono accorto che molti hanno trascurato di allenarsi a questa pratica salutare, propongo loro delle brevi sezioni di addestramento per far riaffiorare il piacere dello stupore e della meraviglia. Non ho un metodo particolare ma mi propongo così come sono: un vecchietto che non ha smesso di giocare e divertirsi e che cerca compagni di gioco nel suo pubblico che, quasi sempre, si lascia coinvolgere facendo rivivere il bambino un po’ sopito che hanno dentro".

Un invito ad allenare la propria meraviglia utile come non mai in questo momento storico in cui l’arte magica può avere un ruolo importante: "La magia delle nostre illusioni, della musica - continua Carlo Faggi - la magia del teatro, delle lettere, del Cinema e la magia di tutte le arti saranno il grande “motore” che non teme nessuna pandemia e che ci farà ritrovare la gioia di stare assieme e condividere le nostre passioni".

L’arte come strumento di inclusione e condivisione, indispensabile per la cultura e il benessere di ognuno. Nella città di Dronero gli amici di Blink si fanno portavoce anche di questo messaggio. "C’è una parola assolutamente “Magica” - conclude Mago Fax - che mi ha fatto apprezzare una cittadina della quale, fino a qualche tempo fa, non conoscevo neppure il nome e che mi fa gioire quando gli amici di Blink mi chiamano: accoglienza. Quella accoglienza che il circolo mi ha sempre elargito a piene mani e pieni sorrisi (anche se coperti dalle mascherine) e che mi fa sentire proprio a mio agio. Grazie per essere quello che siete: il Circolo Magico più felice del Mondo e per essermi amici".

L’inizio del nuovo anno promette bene al Blink di Dronero. Prossimo appuntamento dedicato al pubblico sabato 6 novembre, ore 21, al teatro Iris con lo spettacolo di grandi illusioni di “Zapotek e Denise”.

C’è ancora tempo per allenarsi allo stupore.

Intanto l’attività del circolo prosegue ogni venerdì sera e per chi vuole avvicinarsi all’arte magica, da fine novembre aprirà anche la scuola di magia.