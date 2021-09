"Territori narranti" a Frabosa Sottana per presentare "L'innocenza del lupo" di Nicola Duberti

Un romanzo ambientato tra i boschi di castagni in un luogo misterioso e affascinante come lo sono i borghi delle nostre montagne.

Scatta il conto alla rovescia per l'incontro con Nicola Duberti e il suo ultimo romanzo, "L'innocenza del lupo", edito da Pentagora, che verrà presentato venerdì 1° ottobre alle 21, nella Confraternita dei Santi Giovanni e Bonaventura a Frabosa Sottana, all'interno degli eventi in programma per il Galà della Castagna d'Oro 2021.

La serata, parte del progetto "Territori Narranti", organizzato dall'associazione culturale "Territori", con il contributo di Fondazione CRC e in collaborazione con alcuni comuni della Granda, incluso Frabosa Sottana, prevede una serata-incontro tra l'autore con il pubblico e un gruppo di dieci lettrici e lettori che dialogheranno con lo scrittore.

Un'occasione per scoprire e indagare le curiosità del personaggi e della trama che, pagina dopo pagina, accompagna accompagna i lettori attraverso le pieghe di

L'incontro sarà moderato da un giornalista di More News, nostro gruppo editoriale, registrato e poi trasmesso in differita su Targatocn.it, per provare a portare la lettura anche sul palcoscenico più affollato e meno attenzionale che c’è, il web.