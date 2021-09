Valle Stura: incontro tra "I ragazzi della III età" e la tecnologia

Dopo una pausa estiva il progetto de “I ragazzi della III età” riparte con una nuova proposta. Tutti i giovedì a partire dal 30 settembre, dalle ore 17 alle ore 18:30 circa, si terranno alcuni incontri itineranti sul tema dell’educazione alle nuove tecnologie.

Durante il lockdown dei mesi passati, i partecipanti al progetto hanno sviluppato notevolmente le loro competenze in materia e hanno portato avanti il desiderio di rendere accessibili a tutti e a tutte alcuni nozioni base sull’utilizzo di smartphone, tablet e computer.

Per fare questo, sono stati coinvolti i giovani volontari dell’associazione Yepp Valle Stura che si occuperanno, durante il percorso, di spiegare le nozioni base sul funzionamento delle applicazioni più utili sia per PC che per cellulare.

L’obiettivo è quello di affrontare temi come effettuare videochiamate, rispondere alle mail, utilizzare i social per avvicinare tutti ad un utilizzo sempre più consapevole ed autonomo delle tecnologie. Inoltre, l’incontro tra generazioni diverse è un secondo tema che sta molto a cuore all’organizzazione di volontariato “Insieme Diamoci Una Mano”, capofila del progetto.

Gli appuntamenti si svolgeranno giovedì 30 settembre e giovedì 14 ottobre al centro “La Gramigna” a Gaiola, invece giovedì 7 e 21 ottobre presso i cameroni “Carlo Alberto” siti nel forte Albertino di Vinadio. I quattro incontri sono collegati tra loro ed è consigliata la partecipazione a tutto il percorso.

In caso di difficoltà o impossibilità negli spostamenti, è possibile comunicarlo al momento dell’iscrizione: "Insieme Diamoci una Mano - Valle Stura ODV" mette infatti a disposizione alcuni passaggi in auto attraverso l'attivazione dei volontari.

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria. E’ necessario essere in possesso del green pass.



Il progetto dei Ragazzi della Terza Età si rivolge alla popolazione over 60 della Valle Stura.

Il gruppo attivo, nato nel 2017, continua ad incontrarsi online per stare insieme, ideare e organizzare delle attività per sè o per la comunità.

I principali obiettivi sono incentivare la solidarietà tra pari, la reciprocità e l’autonomia, mirando al miglioramento della salute degli anziani intesa in senso globale; predisporre occasioni di scambio e di sviluppo per una comunità competente e responsabile verso i suoi cittadini. Un progetto per “giovani anziani” impegnati nella promozione di attività volte ad aumentare il benessere personale e della comunità e, più in generale, al miglioramento della qualità di vita.