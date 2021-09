Cuneo: Boselli e i suoi "Indipendenti" aprono la sede del comitato elettorale

Si terrà venerdì 1° ottobre alle 18 l'inaugurazione della sede del comitato elettorale "Boselli sindaco/Indipendenti".



I locali si trovano in via Meucci 19, a Cuneo: da qui Giancarlo Boselli e i membri della lista proseguiranno con le attività per la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali della prossima primavera.



La notizia - e il simbolo della lista - arriva oggi, mercoledì 29 settembre, ma l'attenzione del candidato alle varie problematiche rilevate nella città capoluogo è ormai alta da settimane.



Qui l'intervista realizzata dalla nostra redazione durante l'estate.