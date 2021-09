Il "grazie" della Croce rossa Sampeyre a chi "ci aiuta ad affrontare i momenti di difficoltà"

Migliora, sicuramente, la situazione legata all'emergenza pandemica da Coronavirus, specialmente se paragonata agli scenari dello scorso anno.

Ma, come ricorda la Croce rossa di Sampeyre, "non siamo ancora fuori pericolo, anzi, in questo momento siamo ancor più chiamati a rispettare le comuni regole".

"Grazie anche ai vaccini - aggiungono dalla Cri - riusciamo ad avere la situazione sotto controllo e sperare, in tempi brevi, di lasciarci questo maledetto virus alle spalle e tornare a vivere con normalità.

Le nostre attività non si sono fermate, anzi, siamo stati chiamati a “reinventarci” per poter portare soccorso in maniera efficace, anche indossando i dispositivi di protezione contro il virus, in una maniera del tutto nuova.

Le nostre attività sono continuate, non senza difficoltà, anche dal punto di vista economico. Il doverci “reinventare” nel portare soccorso ha voluto anche dire devolvere dei fondi nell’acquisto dei dispositivi di protezione e del materiale per la sanificazione delle ambulanze e della sede operativa".

Proprio per questo, i volontari della Croce rossa ci tengono a ringraziare "tutti coloro che, con il proprio contributo, continuano a credere nel nostro operato, ci sostengono e ci aiutano ad affrontare i momenti di difficoltà permettendoci di acquistare il materiale per poter svolgere i nostri servizi, ma anche per affrontare i costi di gestione dell’associazione".

In particolar modo, la famiglia Roberto e Rita Testa, l’Ok Market di Sampeyre, Mario Claro, Giacomina Cosmello, Bruno Podestà, i coniugi Serra – Biolè, Margherita Martino, Virginia Armando, Alfredo Dal Molin, e i condomini dei palazzi Bucaneve, Rododendro, Edelweiss, Narciso 1 e Narciso 2.

"Ringraziamo anche tutte quelle aziende che, attraverso il meccanismo regionale di Protezione civile, ci aiutano, fornendoci i Dpi che utilizziamo per proteggere i nostri volontari e coloro che assistiamo.

Grazie a tutte queste persone ed aziende continuiamo a svolgere il nostro servizio".

Di pari passo, però, anche la Croce rossa di Sampeyre risente della mancanza di personale. "Siamo costantemente alla ricerca di nuovi volontari, di persone che abbiano del tempo libero da dedicare alla Croce rossa, che non è solo 'ambulanza e sirene', ma è un’associazione con molte attività diversificate, dove ognuno riesce a essere, grazie alle proprie esperienze e competenze un tassello fondamentale, della grande famiglia della Croce rossa".