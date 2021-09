Basket Serie B - S.Bernardo Alba, domenica via al campionato: si parte con la trasferta a Livorno

Il momento tanto atteso è arrivato! Iniziano i campionati per Langhe Roero Basketball, con la B a fare da capo-fila poiché la S. Bernardo Abet sarà impegnata domenica a Livorno alle 20:30 per la prima stagionale.

La formazione di coach Jacomuzzi sarà chiamata a un battesimo di fuoco, poiché giocare in un impianto imponente (8 mila posti) come il Modigliani Forum, con un tifo caldo e soprattutto farlo al cospetto di una signora squadra non sarà una passeggiata. L’avversaria di turno è infatti la Unicusano Pielle Livorno (una delle due livornesi del girone, l’altra è la Libertas Livorno), neopromossa, ma assolutamente ambiziosa. Infatti il mercato estivo è stato importante, con un roster a disposizione di coach da Prato ricco di giocatori importanti per la Serie B. Iardella (ex Piombino), Tempestini (San Miniato), Salvadori (Libertas), Droker (Lucca, Firenze), Fin (Bologna), Pederzini (Crema, Piacenza) hanno tutti militato in squadre di prima fascia della categoria nelle ultime stagioni. Anche Lenti (15,3 di media in Supercoppa) e Lemmi (6,3) sono elementi di livello assoluto nel parco senior delle triglie.

Da scoprire l’impatto degli under esordienti, ma che vanno ad inserirsi su un’ossatura che può permettere di ambire alle posizioni di vertice. Sul fronte piemontese, invece, servirà fare i conti con l’assenza di Favali dopo la rottura del crociato. L’ex Chieti aveva portato un ottimo contributo nelle due gare di Supercoppa (8 ppg), ma purtroppo è costretto ai box per quasi tutta la stagione. Coach Jacomuzzi sa comunque di poter fare affidamento su un roster profondo, che per forza di cose dovrà fare di necessità virtù per coprire una vacanza pesante. Inoltre, è recuperato Prunotto che non aveva giocato in Coppa nessuna delle due partite. Dunque laddove perde un elemento, la squadra ne recupera un altro e con i buoni spirito e compattezza visti fin’ora la S. Bernardo Abet ha tutte le carte per provare il colpo esterno. Per i tifosi che vorranno seguire la diretta streaming della sfida, la gara sarà trasmessa su LNP Pass (abbonamento stagionale 39,90) a partire dalle 20:30 (diretta prodotta dal club Pielle Livorno).

L’appuntamento con la storia si avvicina, dunque, e Langhe Roero Basketball è pronta per il proprio primo gran ballo.