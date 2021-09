Granda Volley Academy, organizzata la prima edizione del Trofeo ‘WeAreFamily’

Si riparte. Il Granda Volley Academy Network riunisce le sue diverse anime in una giornata ricca di divertimento e sorrisi.

Domenica 26 settembre la società Granda Volley Academy ha organizzato la prima edizione del Trofeo ‘WeAreFamily’, realizzato grazie al sostegno della Fondazione CRC.

«Avevamo due obiettivi principali - dichiara il presidente della Granda Volley Academy, Luca Di Giacomo - vedere tanti sorrisi e sperimentare una formula di torneo che, a detta di tutti, è inusuale, ma che è stata assolutamente divertente».

Le società del Network, infatti, hanno partecipato con entusiasmo ad un torneo dove le squadre (gialla, verde, azzurra, bianca, arancio e rossa) erano formate da un’atleta per ogni società aderente al progetto del network.

«Uno dei principi sui quali si basa il network - continua Luca Di Giacomo - è quello di non porsi dei limiti. Lo sport è una scuola di vita e capire da giovani che è importante sapersi adattare e districare in situazioni fuori dalla propria zona di comfort, permetterà alle nostre Atlete di diventare più velocemente adulti responsabili. Ringrazio molto Ilaria Spirito per essere stata nostra testimonial d’eccezione».

Tra le realtà partecipanti, provenienti dalle tre province dove il network è attivo e consolidato: Cuneo, Savona e Imperia, il Vbc Dogliani, il Gabbiano Volley e la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli. Gradita ospite della giornata la società ligure Vado Sabazia, accompagnata da Renato Spirito.

Gino Primasso, direttore sportivo della società di via Bassignano: «Crediamo che la collaborazione tra le diverse società del Network sia fondamentale per uno sviluppo sostenibile. Ci stiamo circondando di entusiasmo e di persone con la nostra stessa visione, condizione indispensabile per poter porre basi solide. Grazie a tutti i dirigenti e gli allenatori che hanno preso parte all’evento».

Continuano per tutto il mese di settembre le giornate “Open Day”: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30. Ad accogliere le annate dal 2007 al 2014 il responsabile tecnico cuneese Liano Petrelli. Green Pass non obbligatorio fino al compimento del dodicesimo anno di età.

Per ulteriori informazioni: academy@cuneograndavolley.it, 3927393604.