Volley maschile: Cuneo, Pierluigi Pardo presentatore d'eccezione nella serata di lunedì 4 ottobre (VIDEO)

Si avvicina l'appuntamento di lunedì 4 ottobre, quando, a partire dalle 19, il Palazzetto di San Rocco Castagnaretta ospiterà la presentazione della stagione 21\22 della BAM Acqua S.Bernardo Cuneo.

Un'occasione per fare conoscere ai tifosi i giocatori che affronteranno il prossimo campionato di Serie A2 oltre ai progetti societari in programma nel futuro imminente.

Una serata speciale, dunque, per la quale è stato scelto un conduttore altrettanto prestigioso. Sarà Pierluigi Pardo, giornalista noto al grande pubblico in particolare per telecronache e trasmissioni su Mediaset ed attualmente Dazn.

QUI IL VIDEO DI ANTICIPAZIONE DI PIERLUIGI PARDO IN VISTA DELL'APPUNTAMENTO DEL 4 OTTOBRE

L'evento è gratuito, esclusivamente su prenotazione e riservato ai possessori della tessera "Tifosi", agli Sponsor, ai Soci e al Settore Giovanile biancoblù.

Info e prenotazioni: biglietteria@cuneovolley.it