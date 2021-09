Boves: un successo il ritorno in scena dello spettacolo sulla reporter di guerra Adriana Filippi

Lo spettacolo di teatro kamishibai con musica dal vivo: Adriana Filippi reporter di guerra”, Testo e Voce di Elisa Dani, Immagini di Francesca Reinero, Contrabbasso live Carlo Chirio, con la partecipazione di Rosanna Marro, dopo il debutto sulla piazzetta di San Giacomo di Boves, dedicata proprio ad Adriana Filippi, viene replicato a Boves, al Teatro Borelli.



Si sono svolte in questi giorni le repliche dedicate alle scuole: quinte elementari e terze medie, in occasione della ricorrenza dell’eccidio di Boves del 19 settembre. Per volontà degli assessori Raffaella Giordano ed Enrica Di Ielsi, il Comune di Boves ha scelto di offrire alla scuola 4 repliche dello spettacolo, che sono andate in scena lunedi 20 e martedì 28 settembre. Con la collaborazione degli insegnanti e la sensibilità della preside Olga Bertolino, Boves ha attivato un processo di lavoro di territorio prezioso, per il difficile periodo che stiamo vivendo, in cui l’investimento sulle proposte culturali non è per nulla scontato.



I ragazzi nelle stesse mattinate hanno anche visitato la mostra dei quadri di Adriana Filippi, al piano superiore della Biblioteca Civica.



Lo spettacolo, inoltre, è il primo evento di teatro ad andare in scena in un teatro completamente rinnovato, che proprio per il Covid, non aveva ancora aperto le sue porte, dopo la ristrutturazione degli anni scorsi. “Portare la scuola a teatro” per offrire agli studenti una conoscenza storica del territorio, che passa attraverso i linguaggi dell’arte, raggiungendo i loro mondi emotivi è una scommessa importante.



La storia di Adriana Filippi, all’interno dello spettacolo è costruita per avvicinare i ragazzi a quel capitolo di storia bovesana e non solo, e lo fa narrando l’umanità e la storia particolare di una donna che ha da dire molto, proprio attraverso il suo coraggio e la sua tenacia. Un esempio di vita. Una storia che ha tanto da insegnare.



Lo spettacolo andrà in scena anche nella giornata di domenica 10 ottobre, con due repliche, alle ore 18 e alle ore 21. Si dovrà prenotare obbligatoriamente presso la Biblioteca Civica al n. 0171 391834. L’ingresso è gratuito.



L’idea dello spettacolo è nato così: Elisa e Francesca risiedono in Valle Colla ed hanno deciso nell’autunno 2019 di partecipare ad un bando per una Graphic Novel da inserire nel “Quaderno di Cirene 2020”, edito e promosso dal Collettivo “Resistenze in Cirenaica”, che aveva come oggetto: “Le donne della resistenza”.



Il collettivo, che opera a Bologna, si occupa della conservazione della memoria storica collettiva.



Così è nato lo spettacolo: il Quaderno è stato pubblicato con all’interno il racconto illustrato sotto forma di monologo di Adriana Filippi, anche se non è stata possibile una vera e propria presentazione al pubblico nel 2020 causa Covid.



Adriana Filippi, donna simbolo della resistenza partigiana in Valle Colla, ha raffigurato come una vera e propria reporter di guerra i momenti salienti di quel periodo storico.

Lei che in quella Valle è stata maestra elementare e si è occupata delle nuove generazioni di quei luoghi con tenacia e dedizione. Lei simbolo di Resistenza di un’intera valle, la Valle Colla di Boves.



L’evento è realizzato dal Comune di Boves, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Associazione Sentieri di Pace, la Scuola di Pace di Boves, la Biblioteca Civica di Boves.