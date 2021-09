"Gente di montagna", le storie di chi abitava e ancora abita nelle frazioni di Boves

Da Renostia au Brusatà da Fontanelle a Cerati, Gente di montagna, storie di vita, per non dimenticare Immagini e testimonianze - 100 minuti – gennaio > giugno 2021 a cura di Giovanni Bianco.

Sarà presentato a Boves, all’auditorium Borrelli, venerdì 1 ottobre alle 21.

Il video raccoglie 15 testimonianze di trentenni e novantenni che abitavano o ancora abitano in Boves in questa zona di bassa montagna tra le frazioni di Fontanelle e Cerati- Madonna dei boschi. Territorio di castagneti e vigne che, opportunamente coltivato, impegnava e sfamava decine di famiglie. La maggioranza è scesa a valle negli anni 60/70 e ricorda il percorso nella neve in discesa e in salita per andare a scuola, il duro lavoro in tutte le stagioni per la cura del territorio e degli animali ma anche la solidarietà, l’affetto che univa le famiglie e le comunità di borgata.

Ancora oggi comunque resistono gli ultimi: una famiglia al Pasturone tra Fontanelle e S. Antonio cura con grande passione il bosco, rinnovandolo ogni anno con l’abbattimento dei vecchi castagni e l’impianto dei nuovi. Sempre a S. Antonio la vecchia cascina dei nonni è stata ottimamente ristrutturata e adibita a B&B, mentre in zona Baion resiste una vigna seguita con passione da una donna e dalla figlia.

In Vallone S. Giovanni un’altra famiglia continua la vecchia tradizione con una stalla di mucche, la cura del bosco e del frutteto, il tutto secondo le regole tramandate dai nonni. In Costalunga ancora una vigna curata da uno splendido ottantenne che risiede a S. Mauro; ma non è da meno Michele, che resiste nell’unica vigna sita nel lato nord di S. Antonio. Concludono il filmato le cioche delle vacche di Aldo Maretta in transumanza da Cerati al Pilone del Moro.