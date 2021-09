Caluma el vache: Confagricoltura premia due malgari storici della Valle Maira

Caluma el Vache, quarta edizione a Celle Macra. L'evento, organizzato da Confagricoltura in collaborazione con l'ATL del Cuneese, si è svolto in una splendida giornata di sole nel cuore della Valle Maira.

Confagricoltura ha voluto premiare due malgari storici della zona, consegnando loro la Ciocca d'Oro. Sono Filippo Allione, nativo di Celle Macra, classe 1956, e Giuseppe Mustat, nato a Elva nel 1935.

Una vita, la loro, dedicata alla montagna e all'allevamento. Un mestiere tramandato ai figli, che adesso gestiscono aziende agricole con oltre 300 capi di bestiame.

"Siete due punti di riferimento per il mondo della montagna e per i malgari e per questo vi vogliamo dare questo riconoscimento", ha detto Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura, consegnando la Cioca d'oro ai due malgari, visibilmente commossi.