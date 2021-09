Confartigianato Imprese Cuneo e Med.Art. Servizi lanciano il “Vaccine Day”

Un “Vaccine Day” riservato ai datori di lavoro e ai dipendenti delle PMI. Questa l’iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo in collaborazione con Med.Art. Servizi, società di supporto alla Medicina del Lavoro del Sistema Confartigianato, per offrire agli associati l’occasione di accedere alla vaccinazione direttamente nell’hub vaccinale che sarà allestito nei locali della sede provinciale di Cuneo, affacciati su corso IV Novembre, 11.



«Per poter avviare una vera ripartenza dell’economia – spiega Luca Crosetto presidente di Confartigianato Imprese Cuneo - dobbiamo riuscire a sconfiggere il Covid. Oggi l’arma più potente nelle nostre mani è sicuramente il vaccino. Un’opportunità da non perdere e che, come Associazione, abbiamo deciso di mettere a disposizione nella giornata di domenica per tutti gli imprenditori associati e per i loro dipendenti ancora sprovvisti di green pass. Oltre a fornire alle imprese un servizio specifico in ambito sanitario, con questa iniziativa vogliamo sottolineare la capacità collaborativa che Confartigianato Cuneo esprime nei confronti delle istituzioni, sostenendo la campagna vaccinale attraverso un ruolo attivo nel percorso di debellamento del virus».



«Sono grato a Confartigianato Cuneo – osserva Luigi Genesio Icardi assessore regionale alla Sanità - per l’impegno nel sostenere la diffusione del vaccino anti Covid. È un valido contributo che va ad alleggerire la pressione sul sistema sanitario e sugli ospedali e dimostra l’efficacia del fare sistema per la tutela della salute, bene primario di tutti i cittadini e dei lavoratori».



Nella giornata di domenica 3 ottobre p.v. chi volesse procedere alla vaccinazione per l’ottenimento del green pass potrà quindi farlo presso l’hub vaccinale di Confartigianato Cuneo prenotandosi direttamente al n. 0171-451.111 o dal sito internet www.cuneo.confartigianato.it.