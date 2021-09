A Barge un libro per tutti i nuovi nati nel 2019 e 2020

Nel pomeriggio di venerdì 24 settembre, presso l’area antistante l’ex officina ferroviaria di Barge, si è tenuto l’ormai tradizionale appuntamento per donare un libro ai nuovi nati nel corso del 2019 e nel 2020 e ai loro genitori.

L'iniziativa, sostenuta dall'Amministrazione comunale e dal Consiglio di Biblioteca, rientra ormai da anni nel progetto “Nati per leggere”, promosso dalla Regione Piemonte con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, al fine di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita.

In particolare, la lettura a voce alta da parte di un adulto nei primi anni dell'infanzia favorisce nei bambini lo sviluppo cognitivo e affettivo-relazionale, stimolando il piacere di leggere negli anni successivi.

L'incontro di venerdì 24 settembre, cui ha presenziato il consigliere con delega alla Cultura, Alessandra Dimichino, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, si è svolto congiuntamente ad una lettura animata dal titolo “Storie tra gli alberi” a cura dell’Officina Culturale NOAU, rivolta ai bimbi nella fascia d’età da 0 a 6 anni, e parimenti organizzata nell’ambito del progetto “Nati per Leggere Piemonte 2021”. Particolarmente soddisfacente l’affluenza di pubblico.