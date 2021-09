A Savigliano due giornate di convegno per ricordare il bicentenario dei Moti del 1821

Per ricordare al meglio il bicentenario dei Moti del 1821, il Comune di Savigliano ha organizzato per l’occasione un convegno nel mese di ottobre, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Torino e a cura del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.

L’appuntamento è in programma per venerdì 15 e sabato 16 ottobre 2021, presso Palazzo Taffini d’Acceglio, in Via Sant’Andrea 53, a Savigliano.

La prima giornata si concentrerà su un punto di vista storico, con interventi di relatori esperti ed appassionati del tema. Gli interventi di questa prima sezione storica, tratteranno i Moti del 1821 soffermandosi sulla Provincia di Cuneo, in particolare sulle realtà del Saviglianese, Fossanese e Saluzzese. Durante il pomeriggio del venerdì invece, il focus del convegno si concentrerà maggiormente sui territori di Alba, Alessandria e sul monregalese.