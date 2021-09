È online da oggi il sito del Parco fluviale Gesso e Stura

È online da oggi il museoappunti.it, visibile al link www.museoappunti.it. Il sito è un progetto del Parco fluviale Gesso e Stura, realizzato con lo scopo di illustrare gli aspetti naturalistici della Provincia di Cuneo e non solo.

Così come un naturalista prende appunti sul campo, allo stesso modo il museo online vuol essere un taccuino di appunti del territorio. Appunti sui luoghi, sulle ricerche che si svolgono nell’ambito cuneese, sugli altri musei naturalistici e sulle collezioni che custodiscono.

Questo nasce come un sito destinato a crescere nel tempo. L'organizzazione a schede tematiche, interconnesse fra loro, vuol essere molto pratica, di immediata utilità e facile da consultare. Ogni scheda tratta un luogo, un percorso o un elemento del paesaggio, oppure una specie vivente, un fossile, un minerale, ma anche una biografia, una biblioteca o un altro museo.

Il "Museo Appunti" vuole essere anzitutto un invito a esplorare in prima persona il nostro territorio e partecipare alla crescita delle conoscenze sulla natura in Provincia di Cuneo: tutti possono partecipare con idee, suggerimenti, critiche e correzioni, proponendo un argomento da trattare, un luogo, una ricerca, un percorso o un personaggio legato alla natura cuneese.

Per contattare il Museo è sufficiente scrivere una mail all’indirizzo: info@museoappunti.it

Il "Museo Appunti" è una realtà in continua evoluzione e un archivio liberamente disponibile a chiunque: salvo dove indicato, ogni contenuto è riutilizzabile per ogni uso, citando sempre la fonte come museoappunti.it.

Il Museo Appunti nasce dall’idea, ed è curato, dal naturalista Dario Olivero, collaboratore del Parco fluviale.