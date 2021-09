I monumenti di Saluzzo e Castellar si tingono di rosa per la campagna contro il cancro

I monumenti di Saluzzo in rosa per la campagna AIRC

Torre civica, fontane di piazza Garibaldi e piazza Vineis e torre di Castellar.

Sono i quattro monumenti che a partire da questa sera 30 settembre e per tutto ottobre saranno illuminati di rosa.

E’ un’iniziativa del Comune di Saluzzo per il mese dedicato alla campagna del "Nastro Rosa", organizzata in tutta Italia dalla "Fondazione Airc" per la ricerca sul tumore al seno.

La fondazione che supporta gli studi contro il cancro, in collaborazione con l’Anci, promuove da anni l’illuminazione in rosa di centinaia di monumenti e piazze in tutto il Paese come strumento di sensibilizzazione sul tema e per informare la gente.

"Come Amministrazione civica – dicono il sindaco Mauro Calderoni e gli assessori Francesca Neberti, Fiammetta Rosso e Attilia Gullino – siamo sempre disponibili per attirare l’attenzione dei saluzzesi sull’importanza della ricerca per sconfiggere il cancro.

Non bisogna abbassare la guardia, neanche in questi mesi in cui la popolazione è maggiormente rivolta verso un’altra enorme emergenza sanitaria come il Covid.

Anche con la pandemia di tumore si continua ad ammalarsi e, purtroppo, a morire, quindi riteniamo fondamentale supportare tutte le iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi per arrivare, un giorno, a sconfiggere quelli che oggi sono mali incurabili".