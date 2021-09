Il Consiglio di Saluzzo ricorda le grandi personalità di Mario Guasti e Sebastiano Dho

I lavori del Consiglio comunale di Saluzzo, riunitosi ieri sera (29 settembre), si sono aperti nel ricordo di due grandi personalità che hanno segnato la storia sia della Città, che dell’intero saluzzese.

Sono l’architetto Mario Guasti e il vescovo Sebastiano Dho.

Guasti è morto il 17 agosto, all’età di 82 anni. È stato consigliere comunale proprio di Saluzzo, dal 1999 al 2004, nella legislatura di Stefano Quaglia sindaco. Poi, dal 2004 al 2009, consigliere d’opposizione a Manta, dove è stato anche sindaco dal 2009 al 2019 ed infine nuovamente consigliere comunale sino al giorno della sua morte.

Lo ha ricordato, in apertura del Consiglio, il capogruppo di maggioranza, Paolo Battisti.

“Ricordo con piacere l’architetto Guasti. Un amico che ho conosciuto 42 anni fa: io ero un giovane professionista, lui un insegnante, architetto, urbanista già affermato. Un politico, socialista liberale, pittore, scultore. Un uomo proprio dalla personalità poliedrica.

Carattere a volte vulcanico, ma sempre capace di guardare lontano, alle novità professionali e culturali con interesse e curiosità. Uomo dalle molte attività svolte con efficienza. A volte critico, ma sempre disponibile al confronto e alla mediazione.

Con l’Amministrazione Quaglia aveva ottenuto la delega al Centro storico, dove aveva lavorato già negli anni 80. Collaborò, con altri professionisti nominati dal Consiglio, con il professor Abbate, per la prima lettura importante e dettagliata del nostro centro storico. Un atto propedeutico alla variante urbanistica dell’architetto Rudella, nel 1996, con la quale aveva preso corpo lo studio urbanistico e attuativo del centro storico.

Si era trasferito poi a Manta, anche come residente.

Gli attestati di stima dimostrati da molti Amministratori ed ex allievi, anche con allocuzioni alla cerimonia funebre, con parole di ringraziamento per il suo operato di politico, amministratore e insegnante, hanno reso e rendono stasera in quest’aula il giusto riconoscimento all’architetto Guasti, per il suo impegno civile e politico nella nostra comunità saluzzese e mantese”.

Al ricordo di Battisti si è poi ricollegato anche Paolo Demarchi, consigliere d’opposizione.

“Ricordo bene l’architetto Guasti – dirà – durante la mia esperienza come consigliere provinciale. Ho avuto modo più volte di collaborare con l’architetto, quando era sindaco di Manta. Insieme abbiamo portato avanti diversi progetti. Molte volte ci siamo scambiati opinioni”.

Al consigliere di maggioranza Roberto Revelli è stato invece affidato il ricordo di Monsignor Sebastiano Dho, vescovo di Saluzzo dal 1986 al 1993, morto il 31 agosto.

“È con un po’ di emozione – ha detto Revelli – che mi accingo a ricordare monsignor Dho. L’ho conosciuto ben prima che diventasse vescovo, in un periodo di formazione, in quell’epoca incontrare le persone giuste era particolarmente significativo. Sebastiano Dho era una di queste: una delle tante persone che hanno segnato la mia vita.

Parliamo di un uomo nato a Frabosa Soprana nel 1935, deceduto all’età di 86 anni. Ordinato sacerdote a 23 anni, nel 1958, e vescovo di Saluzzo a 51 anni, nel 1986. È rimasto a Saluzzo per sei anni, poi per diciotto anni ad Alba, per finire la ‘carriera’ come vescovo emerito di Mondovì.

Parafrasando frasi ben più nobili delle mie, il vescovo è un po’ come il sindaco. Una volta che lo si è lo si è per sempre. Dho è vescovo di Saluzzo, come tutti i suoi predecessori e successori.

Tra le sue mansioni, si ricordano la direzione dell’Unione monregalese tra gli anni Sessanta e Settanta, e poi la docenza di teologia morale in diversi posti.

Una persona con la quale io ero in confidenza. Eravamo vicini di casa, e all’epoca era un motivo di vanto. C’era una famigliarità dell’incontrarsi sotto casa. Mi chiedevano: ‘Conosci il vescovo?’, perché a quei tempi era una cosa di cui si andava fieri.

Ho letto tante cose sui giornali e sui social. Ho scelto alcune frasi, estremamente sensate e conformi a quello che ho dentro io e che ricordo dell’incontro con monsignor Dho.

‘Uomo con spiccate doti comunicative e organizzative’. Qualcuno le ha definite ‘Insospettate doti’. Francamente, mi è venuto spontaneo un sorriso, pensando alla persona che era. ‘Uomo del dialogo e ascolto’, ‘Il suo vocione burbero si sentiva da tutte le parti’: anche qui mi è venuto spontaneo un sorriso di tenerezza.

Ovviamente alcune spigolosità del suo carattere vengono state accostate alle sue origini montane. Sia le spigolosità che le dolcezze. Sono date per scontate ad un uomo montano. Innamorato del Concilio, dell’apertura e modernizzazione della Chiesa, uomo delle frontiere: visionario e anticipatore di quella che sarebbe stata la visione della Pastorale sociale di Papa Francesco.

Dialogo e ascolto, ma anche, per dare l’idea di una figura a tutto tondo, dignitoso e discreto. Tutte le spigolature del carattere.

Due frasi mi hanno particolarmente colpito, e appena le ho lette mi sono venute mente le chiacchierate che facevamo all’epoca. ‘La Costituzione italiana è come un Vangelo laico’ e ‘Ricordati che chi è chiamato ad un compito di guida deve imparare a soffrire’. Non c’è bisogno di commenti sullo spessore della figura.

Che, per me, era anche un amico.

Ed è con sommo piacere che mi sono permesso di dire queste poche parole”.