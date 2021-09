"No green pass" ancora in piazza a Cuneo e Bra

Nuove manifestazioni di piazza, in provincia, contro l’obbligo di certificazione verde deciso dal Governo Draghi.

La prima è quella del "No paura day 2", annunciata a Cuneo per le ore 18 di oggi, giovedì 30 settembre. Previsti interventi di Paolo Borgognone (storico e scrittore), Maurizio Giordano (avvocato), Antonio Scalabrino (medico terapie domiciliari), Barbara Squillace (infermiera reparti Covid), Serena Tagliaferri (presidente nazionale Afi).

Il secondo momento è quello che il Coordinamento Free Vax No Green Pass ha convocato per le ore 18 di sabato 2 ottobre a Bra, in via Cavour-angolo piazza Carlo Alberto.