A Villavecchia si svela il restauro della pala cinquecentesca della Madonna del Rosario

Sarà svelato sabato 9 ottobre il restauro della pala cinquecentesca della Madonna del Rosario a Villavecchia, nel comune di Villanova Mondovì.

L'opera, oggetto di un recente restauro, effettuato dall'Alma Vera di Torino, verrà presentata nel corso di un convegno-evento nella parrocchia di Santa Caterina.

Saranno presenti Massimiliano Caldera, funzionario della Soprintendenza dei Beni Culturali, Thierry Radelet e Costanza Tibaldeschi che hanno curato rispettivamente le indagini diagnostiche e il restauro dell'opera.

L'intervento è stato reso possibile grazie all'impegno della parrocchia di Santa Caterina, nella figura di Don Giampaolo Laugero, dell'associazione San Sebastiano, con il prezioso contributo di Fondazione CRC e CRT.

A conclusione del convegno il pubblico potrà partecipare all'esibizione musicale dell'ensemble "Estro barocco".

Per partecipare all'evento è necessario essere in possesso di green pass, come previsto dalle normative vigenti e prenotare, entro il 6 ottobre, al numero 339 614 3781.