Nuovo attacco dei lupi a Carrù in un allevamento: otto pecore sbranate e sette ferite

"Difficile pensare che le pecore ferite si riprenderanno" - spiega Bottero che gestisce un'azienda agricola in questo periodo impegnata nella raccolta delle nocciole e nella vendemmia - "E' una situazione esasperante. In 20 anni non abbiamo mai visto una cosa del genere in queste zone. Lo scorso anno abbiamo subito il primo attacco e ora di nuovo, nonostante l'installazione di un recinto elettrificato. E' una situazione preoccupante perché la zona è vicino all'area industriale e non isolata. Abbiamo perso in totale una trentina di pecore, è una situazione preoccupante per le piccole realtà della zona che, con danni simili, rischiano di chiudere".