Trattore si rovescia a Roddi, muore 60enne di Sommariva Perno

E’ un 60enne residente a Sommariva Perno la vittima dell’incidente del lavoro verificatosi nel pomeriggio di oggi (giovedì 30 settembre) in un appezzamento di località Roccabella a Roddi, sul versante del paese langarolo che guarda verso Gallo Grinzane.



Secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale l’uomo stava lavorando in un noccioleto quando, per ragioni in corso di accertamento, il trattore sul quale stava operando si è rovesciato, investendolo e non dandogli scampo.



Inutili i soccorsi prestatigli dal personale dell’emergenza 118, che ha fatto giungere sul posto l’elisoccorso, e dai vigili del fuoco arrivati dal vicino distaccamento di Alba insieme ai Carabinieri della Stazione albese.



La dinamica del sinistro andrà ora accertata da parte dei tecnici dello Spresal, il servizio prevenzione infortuni dell’Asl.

Il tragico incidente si inserisce nel triste computo delle oltre 770 morti sul lavoro registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’anno. Un fenomeno, quello delle morti bianche, oggetto di una drammatica recrudescenza proprio in questa settimana.

Per quanto riguarda il comprensorio langarolo l’ultimo episodio era quello registratosi il 4 giugno scorso, quando due dipendenti delle cantine Fratelli Martini di Cossano Belbo furono uccisi dalle esalazioni sprigionatesi da una cisterna.