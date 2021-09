Come fare un regalo a distanza?

Natale è tempo di regali e di visite a parenti e amici, magari davanti a un buon caffè. Ma come far arrivare il nostro affetto a chi amiamo se siamo lontani?

In questo articolo voglio darti qualche consiglio su come fare regali di Natale anche a chi vive lontano.

Se vuoi far sentire il tuo affetto alle persone a te care non ti resta che continuare a leggere per avere qualche idea su come accorciare le distanze.

Regali per Natale

È inutile dirlo, noi italiani siamo fatti così: non amiamo stare lontani dalle persone care, soprattutto nelle festività.

Ma se questo accade per cause di forza maggiore (come sarà probabilmente capitato a molti durante il confinamento) come possiamo organizzarci per far arrivare, con un piccolo pensiero, il nostro affetto ai nostri cari?

Vediamo un po’ di soluzioni

1. L’e-commerce

Potrà sembrarti complicato ma oggi per fortuna la tecnologia ci viene incontro.

Esistono infatti moltissimi siti dove puoi comprare praticamente di tutto: articoli sportivi, gioielli, mobili, cibo, libri, viaggi, oggetti d'antiquariato e così via. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e tutto con un semplice clic.

Se però hai difficoltà con la tecnologia non disperare perché questi siti sono davvero molto intuitivi. In alternativa puoi chiedere aiuto ad un amico, ma vedrai che con un po’ di pratica diventerà tutto più semplice.

Una volta che avrai a disposizione una carta prepagata (ti sconsiglio di utilizzare carte di credito o bancomat se sei alle prime armi) non sarà difficile abbinarla all’e-commerce che hai scelto per i tuoi regali.

Quanto alla spedizione non ti resta che inserire l’indirizzo del destinatario e in pochi giorni il tuo regalo sarà lì, con tanto di messaggio di auguri.

2. L’aiuto di un amico

In alternativa all’e-commerce, se ne hai la possibilità, puoi chiedere ad un amico, che vive nella stessa città, di acquistare il regalo per te e farglielo consegnare in tua vece.

Non sarà molto romantico ma sicuramente il gesto sarà apprezzato.

3. Regali virtuali

I regali virtuali hanno il grande vantaggio di non dover essere spediti. Una idea regalo per Natale più in voga per le relazioni a distanza è …una stella.

Sì, hai capito bene, oggi ci sono siti che ti permettono di acquistare e regalare una stella scegliendola tra le tante del firmamento. Cosa c’è di più romantico a Natale?

Conclusioni

I regali per Natale a volte sono un vero cruccio, ma non è detto che debbano essere per forza costosi e in alcuni casi servono molto per far sentire le persone meno sole, soprattutto se sono lontane.

Grazie alla tecnologia oggi è davvero molto semplice accorciare le distanze ad esempio con le videochiamate, quindi perché non sfruttarla per donare ai nostri cari un pensiero che ci avvicini?