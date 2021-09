Al Caffè Letterario di Bra si legge “Pollyanna” di Eleanor Hodgman Porter

Per capire la felicità basta un libro. Leggere “Pollyanna” di Eleanor Hodgman Porter è una coccola da regalare e da regalarsi in questo periodo così pieno di ansia, durante il quale trovare qualcosa per cui valga la pena essere contenti è un’impresa.

Ma, come ci insegna Pollyanna, quando è più difficile, il gioco diventa ancora più bello! Per capire la felicità basta un libro. Leggere “Pollyanna” di Eleanor Hodgman Porter è una coccola da regalare e da regalarsi in questo periodo così pieno di ansia, durante il quale trovare qualcosa per cui valga la pena essere contenti è un’impresa. Ma, come ci insegna Pollyanna, quando è più difficile, il gioco diventa ancora più bello!

Il libro racconta la storia di Pollyanna Whittier, una ragazzina orfana di madre che cerca di condurre una vita gioiosa, sebbene in povertà. Tutto cambia il giorno in cui perde anche l’adorato padre. Rimasta sola, Pollyanna viene mandata a vivere con la ricca zia Polly Harrington. Tra nuove scoperte e difficoltà quotidiane, la ragazzina insegnerà a tutti il “gioco della felicità”, che le aveva trasmesso suo padre e consiste nel trovare sempre qualcosa di cui essere contenti a prescindere dalle circostanze.

Una storia toccante, capace, con la sua dolcezza, di strappare un sorriso a grandi e piccini. L’edizione, pubblicata nel 2020 da Caravaggio Editore in occasione del centenario dalla morte dell’autrice, offre un testo integrale, annotato e corredato da otto tavole che si rifanno alle illustrazioni della prima edizione (1913).

Chi di noi non ricorda il cartone animato di Pollyanna o quantomeno il ritornello del brano cantato da Cristina D’Avena? La piccola con le lentiggini e il sorriso sempre pronto a sbocciare sulle labbra. A distanza di tanti (tanti!) anni, oggi più che mai avremmo bisogno che bussasse alla nostra porta proprio lei per insegnarci il suo gioco dell’essere felice.

Sapremmo giocarci? Saremmo capaci di scorgere nelle vicende di ogni giorno qualcosa per cui essere contenti? Nel racconto, il dottor Chilton pensa che Pollyanna andrebbe prescritta come una scatola di pillole, anche se poi aggiunge che se ce ne fossero troppe di lei nel mondo, tanto varrebbe che medici e infermieri cambiassero lavoro.

Ma forse la forza della bambina sta proprio nel suo vivere la vita come se fosse una bella favola. Pollyanna presto contagia tutti e chiunque nel paese inizia a giocare al gioco della felicità. Alzi la mano chi non si è sentito molto, ma molto meglio dopo averci provato (e riprovato).