Temporary di Zonta Saluzzo: uno stile da donare, shopping benefico per la prevenzione del tumore al seno

Torna il “Temporary store Zonta”, sospeso lo scorso anno per la pandemia.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre, nello spazio messo a disposizione da “Le Volière” in via Volta 7, si potranno acquistare capi di abbigliamento femminili e accessori, nuovi o in buono stato, per contribuire ad una causa benefica.

Il ricavato, insieme a quanto raccolto lo scorso anno a novembre, sarà destinato alla realizzazione di un video per insegnare alle donne, ed in particolar modo alle ragazze, ad effettuare in modo corretto l’autopalpazione del seno.

“Il video - spiega la presidente Anna Maria Gavatorta - sarà donato alla LILT Delegazione di Saluzzo da utilizzare nelle iniziative di prevenzione dei tumori femminili ed alle scuole che ne faranno richiesta".

Orari 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Per informazioni 335.395624 e 335.8062087.