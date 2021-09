Torna Alba Land, il più grande Luna Park della provincia: dal 1° ottobre più di 60 attrazioni in piazza Medford

L’autunno albese si prepara alla 91ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e tra le attrazioni della città non poteva mancare Alba Land, il più grande Luna Park della provincia di Cuneo, che come ogni anno arricchirà piazza Medford e piazza Sarti con una divertentissima offerta, forte di una sessantina di giostre.

Il parco sarà aperto al pubblico da venerdì 1° ottobre fino a domenica 7 novembre, ma la vera festa comincerà sabato 2 ottobre 2021 con lo spettacolo del gruppo Musici e Sbandieratori “Terre Sabaude” e la presenza delle istituzioni locali a inaugurare l’evento.



Confermato, come da tradizione, lo Street Food Festival, il “festival gourmet del cibo di strada” organizzato da Orion Eventi, nelle giornate di venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 ottobre. Una quindicina di operatori a bordo dei loro food truck prepareranno per i visitatori le migliori offerte gastronomiche tra cui hamburger, gnocco fritto, picanha, trofie di mare al pesto, bombette pugliesi, arancini e molto altro, accompagnati dalle birre artigianali di Baladin e Birra Ceca.



Anche quest’anno, gli organizzatori e il Comune di Alba assicurano un evento in piena sicurezza. All’interno dell’area saranno presenti addetti al controllo del rispetto delle norme sanitarie previste, come l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione e il mantenimento delle distanze per evitare assembramenti, oltre alla cartellonistica e ai dosatori di gel igienizzante a disposizione di chiunque voglia accedere all’area giochi.

“Ogni domenica mattina, dalle 10 alle 12.30, e ogni mercoledì, per tutto il giorno, ci sarà la promozione dei biglietti a 1€ e 2€ e il 6 ottobre avremo i ragazzi del Centro Riabilitazione ‘Ferrero’ che verranno a trovarci come di consueto e ai quali offriremo, come ogni anno, una mattinata dedicata” afferma Jarno Marro, titolare di alcune delle attrazioni presenti, che sottolinea quanto sia necessario per tutti ricominciare a divertirci in sicurezza.