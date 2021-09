Anima L Bosco: l'appuntamento spirituale per aiutare gli animali

Gli appuntamenti del Pinco Pallino sono sempre occasioni spensierate in cui stare bene e fare del bene!

Come ogni prima domenica del mese torna l’appuntamento con Anima L Bosco: un incontro a tema spirituale condotto da Padre Gabriele.

In occasione della festa di San Francesco, domenica 3 ottobre un racconto sull’amore di San Francesco verso tutti gli animali e il creato.

A seguire pranzo al sacco con visita agli animali, fino alle 15.30 quando sarà possibile scambiarsi promesse d’amore tra tutti gli esseri viventi che saranno suggellate da anelli e monili.

La giornata è aperta a tutti, con offerta libera. In caso di pioggia la festa sarà annullata.

Anima L Bosco è in via Comba Gavassa 1 - Tetti Pertusio Revello (CN)

Info: 333 8990717



Il 4 ottobre alle ore 20,30 “Oktoberfest Benefit” al pub Povero Ragno (via Boerino 30 - Centallo San Biagio).

Si mangia, si ascolta musica, si passa una serata in compagnia e…. si aiutano gli animali!

Il menù prevede: birra, burger vegetariano o vegano, frittura mista di verdure e caffè. Il costo è di 20 euro, parte del ricavato della serata sarà destinato al mantenimento degli animali ospitati Al Rifugio Pinco Pallino e Anima L Bosco.

Durante la serata pesca di beneficienza e gadget a tema.

Prenotazioni entro il 2 ottobre tramite WhatsApp:

Mok 333 89 90 717 - Dani 339 65 78 463 - Laura 338 846 3267

Vi aspettiamo numerosi!



Rifugio Pinco Pallino

Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club