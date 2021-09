Hockey femminile: Lorenzoni Bra ai blocchi di partenza

Il cinquantaquattresimo campionato parte per l'H.F.Lorenzoni con una impegnativa trasferta a Catania per incontrare il Valverde, squadra che lo scorso anno è stata sempre al vertice in virtù del suo ricchissimo organico.

Qualcosa, nel frattempo è cambiato in quanto Raquel Huertas, uno dei punti di forza delle etnee è ritornata a vestire la maglia neroturchese. Con le braidesi aveva militato in ben tre stagioni vincendo tutto quello che c'era da vincere. A dare man forte alla squadra, la riconferma di Alina Fadieieva, nazionale ucraina tra i pali, Lucero Suaya a centrocampo e da quest'anno l'arrivo di Bianca Donati e Valentina Giorgi. La Giorgi, italo-argentina completerà l'attacco formato da Lisa De Blasi e dalle giovanissime Rebecca Piccolo e Veronica Bassi. L'argentina Bianca Donati, forte difensore del River Plate vanta un importante curriculum con la Selezione Argentina delle Leonas di cui fa parte e viene a dar man forte ed esperienza in un momento in cui le braidesi si trovano ad operare un cambiamento di otto undicesimi della squadra.

Il potenziamento del gruppo è stato fortemente voluto dal Presidente Calonico che in questo modo fornisce al tecnico Gualtiero Berrino una squadra che intende competere.

Domenica gara ore 15 sul campo del Valverde, mentre a Bra fervono i lavori di sostituzione del manto per rendere internazionale il doppio impianto del Lorenzoni.