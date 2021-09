Volley A2/F: Maria Luisa Cumino è la nuova capitana della Lpm Bam Mondovì

Maria Luisa Cumino è la nuova capitana della Lpm Bam Mondovì! La notizia è stata resa nota questa mattina dalla società della presidente Alessandra Fissolo. Sarà dunque la ventinovenne palleggiatrice di Chieri a ricoprire l'importante ruolo di capitano.

La Cumino, così come tutte le capitane della serie A, domattina presenzierà in videoconferenza alla cerimonia di presentazione dei Campionati della Lega presso il Museo Enzo Ferrari di Modena. Cerimonia che sarà trasmessa in diretta dal canale televisivo di Rai Sport HD a partire dalle ore 11. Ecco il comunicato apparso sul sito della Lpm Pallavolo Mondovì:

Sarà l’esperta palleggiatrice Maria Luisa Cumino la capitana della Lpm Bam Mondovì. La scelta è maturata dopo alcune settimane di allenamento e lo staff tecnico ha ritenuto di affidare a Cumino questo importante ruolo, sia in campo che fuori.

Il team monregalese è ormai pronto al debutto stagionale, domenica 10 ottobre sul campo di Montecchio. Agli ordini di coach Solforati le monregalesi hanno disputato nell’ultimo periodo alcuni allenamenti congiunti, per prendere confidenza con il gruppo e perfezionare alcuni aspetti tecnico-tattici.

Sabato 2 ottobre l’LPM BAM Mondovì disputerà il “13° Trofeo Bruna Forte” al PalaBorsani di Castellanza, contro le padrone di casa della Futura Volley Giovani. Sarà l’ultimo test match prima del campionato, un’occasione per affrontare nel modo giusto l’avvio della nuova stagione.

Il primo appuntamento al PalaManera, davanti al proprio pubblico sarà domenica 17 ottobre, quando le pumine ospiteranno Pinerolo, per il derby piemontese.