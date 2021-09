Volley femminile: Cuneo, tutto pronto per il primo Trofeo Alpi del Mare - ninesquared

La Bosca S.Bernardo Cuneo è pronta per l’ultimo test del precampionato, il Trofeo Alpi del Mare - ninesquared che venerdì 1 e sabato 2 ottobre la vedrà fare gli onori di casa nel quadrangolare internazionale con Saint-Raphaël Var Volley-Ball, Racing Club de Cannes e Pays d’Aix Venelles Volley Ball.

Le gatte giocheranno il match inaugurale contro il Saint-Raphaël Var Volley-Ball alle ore 17 in quello che sarà il terzo confronto tra le due formazioni negli ultimi venti giorni, il primo al meglio dei cinque set.

Domenica 12 settembre la Bosca S.Bernardo Cuneo si impose 2-0 al Challenge International Eric Kleiber di Saint-Raphaël Var, mentre il 15 settembre furono le francesi ad avere la meglio nell’allenamento congiunto disputatosi a Andora con un netto 0-3. Nella seconda semifinale in programma alle ore 20 sarà sfida tutta transalpina tra Pays d’Aix Venelles Volley Ball e Racing Club de Cannes; le due formazioni si sono già affrontate in un allenamento congiunto lo scorso 21 settembre: in quell’occasione la vittoria andò al Pays d’Aix Venelles Volley Ball (3-1).

Come la Bosca S.Bernardo Cuneo, anche le tre compagini francesi che parteciperanno al primo Trofeo Alpi del Mare - ninesquared faranno il loro debutto in campionato nel fine settimana successivo: per il Saint-Raphaël Var Volley-Ball e per il Racing Club de Cannes esordio casalingo venerdì 8 ottobre rispettivamente con Nancy e France Avenir 2024, mentre sabato 9 il Pays d’Aix Venelles Volley Ball sarà di scena a Chamalières.

Il quadrangolare internazionale vuole essere un vero e proprio ‘abbraccio’ ai tre dipartimenti d’Oltralpe (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône) più direttamente legati alla Granda dal punto di vista turistico e commerciale. L’idea nata mesi fa in casa Cuneo Granda Volley è diventata realtà grazie al sostegno entusiasta di Eurocin G.E.I.E. - Le Alpi del Mare che ha concesso l’uso del marchio Alpi del Mare e di ninesquared, sponsor tecnico del sodalizio cuneese per la seconda stagione consecutiva e title sponsor del torneo. Fondamentale anche il supporto di Fondazione CRC, Atl del Cuneese e Comune di Cuneo nell’organizzazione di un evento sportivo dal sapore transfrontaliero che segnerà il ritorno al palazzetto del pubblico cuneese e sarà dentro e fuori dal campo la prova generale in vista dell’esordio in campionato di domenica 10 ottobre con l’Acqua & Sapone Roma Volley Club.

I TEMI DEL TORNEO Tanta Italia nelle formazioni francesi che si contenderanno il primo Trofeo Alpi del Mare - ninesquared: Filippo Schiavo è alla seconda stagione sulla panchina di Cannes, dove al centro della rete è arrivata Tiziana Veglia, già vista al Palazzo dello Sport di Cuneo la scorsa stagione con la maglia di Brescia. Seconda stagione da allenatore del Pays d’Aix Venelles Volley Ball per Alessandro Orefice, che in campo potrà contare anche sull’esperienza di una giocatrice completa come Laura Partenio, tornata in campo da poco dopo un grave infortunio subito a novembre 2020. In campo ci saranno cinque giocatrici della Nazionale francese che è stata una delle sorprese dei Campionati Europei vinti dalle Azzurre: oltre alla neo cuneese Lucille Gicquel ci sono i due liberi Amandine Giardino (Pays d’Aix Venelles Volley Ball) e Juliette Gelin (Racing Club de Cannes), l’opposto Amélie Rotar (Pays d’Aix Venelles Volley Ball) e la schiacciatrice Lisa Arbos (Saint-Raphaël Var Volley-Ball).

PROSEGUE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI La campagna abbonamenti ‘Il cuore oltre la rete’, partita lunedì 27 con 80 tessere vendute il primo giorno, prosegue online e in sede. L’abbonamento dà diritto ad assistere al primo Trofeo Alpi del Mare - ninesquared in programma presso il palazzetto dello sport venerdì 1 e sabato 2 ottobre, alle tredici gare casalinghe della regular season e alle eventuali gare di Coppa Italia. Tutti gli abbonati godranno di una serie di agevolazioni legate alla rete #WeAreFamily che verranno comunicate entro il 10 ottobre e potranno usufruire di uno sconto per l’acquisto del merchandising ufficiale griffato ninesquared. Gli abbonati riceveranno inoltre un voucher del 15% di sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale a Volleyball World Tv (€ 74.99), la piattaforma che trasmetterà tutte le partite del campionato e un codice sconto da utilizzare sul sito www.bosca.it. È possibile acquistare online tutti i tipi di abbonamento ad eccezione dei piani famiglia, la cui sottoscrizione andrà effettuata in sede dietro presentazione dello stato di famiglia, e l’abbonamento alla tribuna Supporter, per il quale sarà necessario esibire in sede la tessera Crazy Cats biancorossi. La vendita degli abbonamenti in sede è attiva dal lunedì al venerdì in orario 9.30-12 e 16-18.30; sarà altresì possibile sottoscrivere l’abbonamento al Palazzo dello Sport venerdì 1 e sabato 2 ottobre in occasione del primo Trofeo Alpi del Mare - ninesquared. I biglietti per la prima partita di campionato, in programma domenica 10 ottobre alle ore 17 al Palazzo dello Sport di Cuneo, avversaria la matricola Acqua & Sapone Roma Volley Club, saranno in vendita in sede e online su www.liveticket.it a partire dalle ore 9.30 di lunedì 4 ottobre.

COME SEGUIRE IL TROFEO ALPI DEL MARE - NINESQUARED Biglietti disponibili sul sito www.liveticket.it e presso la sede di Cuneo Granda Volley (via Bassignano 14). Tagliandi a posto unico validi per entrambe le partite della giornata (€ 5/giornata); ingresso libero per gli abbonati per la stagione 2021/2022. Biglietti disponibili anche in cassa venerdì 1 e sabato 2. Misurazione della temperatura e verifica del green pass all’ingresso e controllo dell’uso corretto della mascherina all’interno della struttura. Diretta a pagamento con commento in lingua italiana e in lingua francese sulla pagina Facebook di Cuneo Granda Volley.

TROFEO ALPI DEL MARE - NINESQUARED

Palazzo dello Sport di Cuneo

Venerdì 1 ottobre

Ore 17 Bosca S.Bernardo Cuneo - Saint-Raphaël Var Volley-Ball

Ore 20 Racing Club de Cannes - Pays d'Aix Venelles Volley Ball

Sabato 2 ottobre

Ore 14.30 Finale 3°/4° posto

Ore 17.30 Finale 1°/2° posto

BOSCA S.BERNARDO CUNEO 1 Kuznetsova, 2 Degradi, 4 Squarcini, 5 Spirito (L), 6 Giovannini, 7 Zanette, 9 Agrifoglio, 11 Gicquel, 13 Signorile (C), 16 Caruso, 18 Jasper, 20 Gay, 22 Stufi. All. Pistola, vice all. Petruzzelli

RACING CLUB DE CANNES 1 Felix, 2 Dehoog, 3 Gelin (L), 4 Snyder, 5 White, 6 Winters, 7 Le Thuc, 8 Zatkovic, 9 Matejko, 13 Brcic, 16 Veglia, 18 Miniuk, 20 Boisard (L). All. Schiavo, assistente allenatore Lugli

SAINT-RAPHAËL VAR VOLLEY-BALL 1 Paradzik, 3 Robitaille, 6 Blenckers (C), 7 Milos, 8 Renko-Ilic, 9 Gatard, 10 Camberarero (L), 11 Arbos, 12 Lymareva, 14 Taylor, 16 Bashorun, 17 Shoenauer. All. Farjaudon, assistente allenatore Cornet

PAYS D’AIX VENELLES VOLLEY BALL 1 Kloster (C), 2 Bouzinac, 3 Trach, 4 Partenio, 5 Rotar, 7 Raquin (L), 8 Kendra, 10 Kullerkann, 11 Grbic, 12 Korhonen, 16 Giardino (L), 18 Abderrahim. All. Orefice, vice all. Pejovic