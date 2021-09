Castelletto Stura: un successo l'ultima passeggiata naturalistica del progetto anziani.com

Grande partecipazione e riscontro positivo anche per l'ultima delle passeggiate naturalistiche proposte dal progetto anziani.com nel territorio di Castelletto Stura.



Nella giornata di martedì 28 settembre il gruppo formato da 19 persone, accompagnate dalla guida ambientale naturalistica Luca Giraudo, ha affrontato un percorso di circa 6 km, partendo da Piazza Nuova a Castelletto Stura.



La passeggiata è iniziata su via dei Boschi per poi scendere al parco fluviale e risalire nel centro di Castelletto percorrendo via Sant'Anna. La camminata è stata un'occasione per scoprire il nostro territorio, sia a livello ambientale, con le informazioni di Luca, che a livello culturale con i racconti dei cittadini del nostro comune. A nome dell'amministrazione Grazie a tutti per la partecipazione così numerosa!