Ad Alba 40 nuovi alloggi della Cooperativa Di Vittorio

Sono terminati i lavori del lotto di intervento in housing in Viale Masera Tetti Blu ad Alba. La cooperativa Di Vittorio è pronta a consegnare 40 appartamenti che si aggiungono ai 38 già realizzati nel 2015.

Il complesso è inserito in un disegno planimetrico facente parte di un grande anello di distribuzione e collocato nelle immediate vicinanze del nuovo centro commerciale.La locazione avviene tramite un contratto della durata di 15 anni, al termine dei quali il socio assegnatario può opzionare l’acquisto. I canoni determinati in base all’Accordo per il Territorio del Comune di Alba, al netto delle spese e comprensivi dei box vanno da 301 a 550 euro al mese. Le spese previste in aggiunta al netto del canone saranno un 5% di accantonamento Spese generali ed un ulteriore 5% di accantonamento Fondo Garanzia per le morosità.Trattandosi di un intervento di housing sociale convenzionato con il Comune, l’assegnazione può avvenire solo a soggetti che posseggono determinati requisiti, anche reddituali.