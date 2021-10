Borgo San Dalmazzo, il mercato del giovedì torna temporaneamente alla Bertello

Da metà ottobre, molto probabilmente da giovedì 14, il mercato settimanale di Borgo San Dalmazzo tornerà intorno a Palazzo Bertello. Una scelta dettata da ragioni di sicurezza e di emergenza sanitaria.

Le bancarelle - circa una settantina, da sempre distribuite nel centro storico - erano state spostate in largo Bertello, piazza Donatori di Sangue, via Vittorio Veneto e via Boves per l'emergenza Covid da aprile 2020 e fino al 15 luglio 2021.

Poi erano tornate in centro a gran richiesta dei commercianti cittadini e con qualche malumore degli ambulanti.

Ora si torna indietro, ma si tratta soltanto di una scelta temporanea, fino all'individuazione della sede definitiva in accordo con commercianti e ambulanti.

“Abbiamo creato un gruppo di lavoro e ci sono già stati degli incontri – dichiara il sindaco Gian Paolo Beretta -. Non escludiamo il centro, ma ci sono delle strade che impediscono il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di situazioni di emergenza. Via Garibaldi e via Marconi vanno bene. Sono invece troppo strette via Bealera Nuova, piazza Liberazione, piazza IV Novembre e un tratto di via Roma. Ci sarebbero circa trenta banchi da ricollocare”.

Oltre alle ragioni di sicurezza, si ritorna intorno a Palazzo Bertello anche per assicurare un maggior distanziamento tra i banchi e i frequentatori, in questa fase di post-pandemia.