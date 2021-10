Bra si tinge di rosa per la lotta contro il cancro al seno

Ottobre è il mese del rosa, il colore che simboleggia la campagna di sensibilizzazione “Nastro Rosa” sui tumori al seno promossa dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con il supporto dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci).

E anche quest’anno la Città di Bra darà il suo contributo illuminando di rosa il colonnato di Palazzo Garrone per ricordare a tutti l’importanza di sostenere la ricerca scientifica e della prevenzione.

La prevenzione rappresenta oggi lo strumento più efficace per combattere una malattia che colpisce circa 55.000 donne in Italia ogni anno, una su otto nell’arco della vita, confermandosi come il tumore più diffuso nel genere femminile. I progressi della ricerca per la diagnosi e la cura del cancro al seno hanno portato oggi fino all’87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, ma tanto deve essere ancora fatto.

Per tutto il mese di ottobre sarà inoltre possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso gli ambulatori Lilt aderenti.