Cuneo: da lunedì via al nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata

E' in partenza da lunedì 4 ottobre "Moeves Real Time", il nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata della città di Cuneo.

Pensato da GrandaBus, dal Comune e dalle compagnie Bus Company e Stp, introduce una nuova applicazione utilizzabile a ogni ora del giorno, da accoppiare al classico call center. Le corse si possono prenotare con orario lunedì-venerdì 7.30/20, sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17 e domenica dalle 14 alle 20.

Il progetto era già stato illustrato in commissione lo scorso 23 settembre. “Siamo davanti a un cambiamento profondo, abbiamo voluto portare in Italia qualcosa che all’estero si sta già affermando, una rivoluzione non solo tecnologica – aveva sottolineato Mauro Paoletti di Granda Bus durante il proprio intervento - . Il nuovo servizio sarà integrato con il trasporto pubblico locale nella sua attuale conformazione per non creare utenti di serie A e di serie B: saranno previste tariffe agevolate per gli abbonati e il credito trasporti del BiP potrà essere usato per pagare le chiamate”.

Intanto, GrandaBus proseguirà con l'installazione delle nuove pensiline del sistema di trasporto pubblico locale: quattro in corso Nizza e una in corso Francia, via Cappa, corso De Gasperi, via Riberi lato corso De Gasperi, via Villafalletto, davanti all’Ipercoop, in via Valle Maira, in via Borri e in corso Monviso.