Il comune di Saluzzo inaugura le sedi scolastiche dopo i lavori di riqualificazione

Martedì 5 ottobre, in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, indetta fin dal 1994 dall’Unesco e che si celebra a livello internazionale, il Comune di Saluzzo ha organizzato l’inaugurazione delle sedi scolastiche cittadine dove negli ultimi mesi sono stati effettuati importanti lavori di restauro e di riammodernamento.



Un impegno deciso sulla sicurezza delle scuole che ha portato le casse del municipio ad investire 4 milioni e 500 mila euro, a fronte di un bilancio annuale che pareggia su circa 22 milioni di euro, quindi oltre un quinto.



Il sindaco Mauro Calderoni, con l’assessore all’Istruzione Fiammetta Rosso, tecnici e funzionari inizieranno i sopralluoghi alle 10 dai nuovi locali del «Cpia», la scuola per adulti, ricavati nell’ex centro famiglie, alle spalle della primaria «Costa» (il nuovo ingresso dedicato è dal cancello su corso Mazzini) con una spesa di 140 mila euro.

Alle 10,30 la visita prosegue alla primaria «Dalla Chiesa», edificio riqualificato e reso antisismico e dove ci sarà un momento animato da alcune classi.



Infine, intorno alle 11,30, la mattinata si concluderà alle medie «Rosa Bianca», plessi dove negli ultimi mesi sono stati investiti circa 2,5 milioni di euro per interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica e ad evitare sprechi di calore ed energia e, anche in questo caso, per dotarne di strutture di protezione in caso di sisma oltre ad una riqualificazione complessiva.