Il Consiglio comunale di Mondovì ricorda il giornalista Raffaele Sasso

"Un giornalista di quelli veri, con cui si poteva parlare tranquillamente perché non ha mai tradito la parola data, sempre fedele al suo detto 'meglio bruciare una notizia che una fonte" - così il presidente del consiglio comunale di Mondovì, Elio Tomatis, ha voluto ricordare Raffaele Sasso, scomparso lo scorso 21 agosto.

Nato a Polla, in provincia di Salerno, era cresciuto tra Ceva e Mondovì, giornalista professionista dal 1979, ricopriva l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Già corrispondente della “Gazzetta del Popolo”, di “Repubblica” e del “Secolo XIX” dalla provincia di Cuneo, collaborava con il Tg3 regionale Rai e l’Agenzia Ansa.

Anche il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano e il consigliere Giulio Marini hanno voluto dedicare un momento al suo impegno nel sociale, ricordandolo rispettivamente come addetto stampa e volontario della Croce Rossa di Mondovì e per le attività con il Lions Club Carrù-Dogliani per cui curava la comunicazione e di cui era stato socio fondatore.

Di seguito vi riproponiamo il suo discorso per il "Dardanello Giovani" dello scorso giugno: "Essere giornalisti è una missione. Una missione che richiede anche sacrificio. Il giornalista non può improvvisarsi, deve essere preparato, conoscere la materia e saper scrivere in italiano".