La Morra tinge di rosa la torre campanaria per l’Airc

Torna a ottobre in Piemonte e Valle d’Aosta la campagna di Airc contro il tumore al seno, il cui simbolo è un nastro rosa incompleto, per rappresentare l’urgenza di trovare nuove cure per le donne colpite dalle forme più aggressive della malattia.



La campagna internazionale contro il tumore al seno torna il 1° ottobre con l’illuminazione in rosa di centinaia di palazzi comunali e monumenti in tutto il Paese, grazie alla collaborazione fra Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, a cui il municipio langarolo di La Morra ha aderito illuminando la torre campanaria, che rimarrà tinta di rosa per tutto il mese.



Nel mese di ottobre il Comitato Piemonte e Valle d’Aosta di Fondazione Airc organizza numerose iniziative sul territorio per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro le forme più aggressive di tumore del seno, come il tipo triplo negativo, che colpisce soprattutto in giovane età, e il carcinoma mammario metastatico, che riguarda circa 37.000 donne solo nel nostro Paese. Maggiori informazioni al sito www.nastrorosa.it o seguendo l’hashtag #nastrorosaAIRC.