Lunedì l’ultimo saluto al 60enne travolto dal trattore in un noccioleto

Verranno celebrati nella mattinata di lunedì 4 ottobre a Sommariva Perno i funerali di Pierluigi Pesci, il 60enne rimasto vittima dell’incidente agricolo verificatosi nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 settembre, in un noccioleto di località Roccabella a Roddi.



L’uomo, in pensione da pochi mesi dopo aver lavorato a lungo alla Oerlikon Graziano di Sommariva Perno, stava operando nell’appezzamento col proprio trattore quando il mezzo si è improvvisamente rovesciato, travolgendolo e non lasciandogli scampo.



Inutili purtroppo i soccorsi prestatigli dai sanitari dell’emergenza sanitaria, che hanno anche fatto atterrare sul posto l’elicottero del 118, dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba e dai Carabinieri, anche loro giunti dalla Stazione di Alba.



"Una tragedia terribile, che ci lascia sconcertati – commenta il sindaco del centro langarolo Lorenzo Prioglio, tra i primi ad accorrere sul posto saputo dell’incidente –. Pierluigi faceva parte di una storica famiglia di Roddi, paese che aveva lasciato per trasferirsi a Sommariva una volta sposato. Qui vive ancora il fratello, persona peraltro molto attiva e presente nella comunità e che nella passata consigliatura era stato anche consigliere comunale. Non ci rimane che stringerci al dolore della famiglia, cui tutti siamo vicini in questo momento".



Oltre al fratello Daniele, l’uomo lascia la moglie Tiziana, la figlia Serena col marito Paolo e il figlio Alessandro con Cristina, la madre Maria Teresa, la suocera Caterina e la sorella Ferdinanda.



Le esequie sono fissate per le ore 10 di lunedì 4 ottobre presso la chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Sommariva Perno, partendo dall’abitazione di famiglia in frazione Valle Rossi, dove la salma giungerà verso le ore 15 di sabato. Domenica sera, alle ore 20.30 nella chiesa della stessa frazione verrà intanto recitato il rosario, mentre dopo le esequie la salma riposerà nella tomba di famiglia all’interno del cimitero sommarivese.