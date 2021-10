Mondovì, obbligo di green pass anche per il consiglio comunale

Scatteranno a partire dal prossimo 15 ottobre le nuove regole per per ripartire in sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Governo, infatti, ha stabilito che a decorrere da tale data sarà obbligatorio esibire il green pass per accedere ai locali di lavoro di strutture private e pubbliche.

L'obbligo, come spiegato ieri nel corso del consiglio comunale di Mondovì, varrà non solo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ma anche per amministratori titolari di cariche elettive.

Dunque per prendere parte alle prossime sedute consigliari sarà necessario che tutti esibiscano il green pass. Chi ne sarà sprovvisto non potrà partecipare al consiglio in presenza, potrà esercitare le proprie funzioni soltanto in remoto, utilizzando la piattaforma del comune.