Torna il Premio Internazionale Cherasco Storia

Cherasco si prepara ad una due giorni di incontri culturali di altissimo livello, all’insegna della storia, del coinvolgimento dei giovani e delle imprese del territorio. Venerdì 1° e sabato 2 ottobre, nell’area antistante l’Arco del Belvedere, andrà in scena la 20^ edizione del Premio Internazionale Cherasco Storia, un riconoscimento nato nel 1997 per dare il giusto risalto alle opere italiane e straniere (ma tradotte e pubblicate in Italia) che nell’ultimo biennio abbiano trattato temi storici, raccontandoli con un linguaggio limpido e accattivante. Il rigore scientifico e la qualità della scrittura sono le caratteristiche fondamentali che devono avere le opere, analizzate da una selezionata e prestigiosa giuria presieduta da Alberto Melloni, professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il Premio, che torna dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria, nell’edizione 2021 presenta alcune novità, a partire dal coinvolgimento delle aziende della Granda in un interessante incontro tra cultura, imprese e giovani, che saranno i veri protagonisti dell’evento in programma nella mattinata di venerdì 1° ottobre, realizzato in collaborazione con Confindustria Cuneo ed inserito nel calendario degli appuntamenti di Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021. A partire dalle ore 9, oltre 450 studenti delle scuole superiori provenienti da tutta la provincia di Cuneo (licei e istituti tecnici), avranno la possibilità di dialogare con i più importanti imprenditori del territorio su temi come istruzione, innovazione, nuove professioni e mondo del lavoro: saranno presenti Bartolomeo Salomone (Ferrero), Roberta Ceretto (Ceretto Aziende Vitivinicole), Matteo Rossi Sebaste (Golosità dal 1885), Claudio Olivero (Banca di Credito Cooperativo di Cherasco), Pierpaolo Carini (Gruppo Egea), Giuseppe Bernoccco (Gruppo TCN), Mariano Costamagna (Westport Fuel Systems Italia) e Giuseppe Pacotto (Tesisquare). In rappresentanza di Confindustria Cuneo, parteciperanno il presidente Mauro Gola e il direttore Giuliana Cirio.

«Siamo molto soddisfatti per il sostegno all’iniziativa ricevuto dalle imprese del territorio», commenta il sindaco di Cherasco. «E’ un’ulteriore dimostrazione di come gli aspetti culturali intesi nel senso più alto siano ormai diventati un patrimonio dell’imprenditoria, ed in particolare di quella cuneese. La “contaminazione” culturale delle nostre aziende è avvenuta, lo conferma l’entusiasmo con cui medie e grandi imprese si sono prontamente attivate a sostegno del Premio Cherasco Storia. Sappiamo che il momento economico che ci siamo lasciati alle spalle non è stato semplice: il farsi carico di un’iniziativa come questa dimostra la solidità del nostro tessuto imprenditoriale. Altri eventi possono forse avere un richiamo maggiore di un Premio che si prefigge di diffondere la passione per la storia ai nostri giovani: l’aver compreso il valore di questo evento, certifica il livello di manager e imprenditori che non si sono scoraggiati davanti a questo rischio, ma lo hanno recepito».

«Siamo molto felici del coinvolgimento di tanti studenti anche in questa edizione», commenta il responsabile del Premio Cherasco Storia Sergio Barbero. «Conoscere la storia è fondamentale, perché permette di avere le basi per affrontare il presente ed il futuro. Grazie alla collaborazione con Confindustria Cuneo, quest’anno avremo inoltre la possibilità di far dialogare gli studenti con imprenditori di grande caratura, fornendo loro un’occasione unica per avvicinarsi al mondo del lavoro ed iniziare a comprenderne le dinamiche, nell’ambito di un’iniziativa che speriamo di ripetere ed allargare ulteriormente nei prossimi anni».

Dopo il confronto con gli imprenditori, gli studenti (insieme agli insegnanti) continueranno ad essere protagonisti del programma del Premio Cherasco Storia: nel pomeriggio di venerdì (ore 15) incontreranno gli autori Davide Romanin Jacur (“KZ Lager”), Piotr Cywinski (“Non c’è una fine”) e Martin Goodman (“Storia dell’ebraismo”), mentre sabato mattina (alle ore 9) toccherà ai vincitori del Cherasco Storia 2020 e 2021 interagire con i giovani delle scuole. La cerimonia ufficiale di consegna del Premio andrà in scena sabato pomeriggio, alle 15, alla presenza del presidente della Regione, del sindaco di Cherasco e di altre importanti autorità politiche, amministrative e civili. Oltre al vincitore di questa edizione, Peter Gatrell, con “L’inquietudine dell’Europa”, verrà consegnato il riconoscimento per il 2020, andato, ex aequo, a Martin Goodman (“Storia dell’ebraismo”) e Carmine Pinto (“La guerra per il Mezzogiorno”). Accanto al Cherasco Storia, la Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 assegna ogni anno dei premi speciali: quello alla Carriera in ricordo del professor Gianni Perona andrà a Luciano Canfora, tra i più noti professori di storia e autore di fondamentali opere di storia antica, quello per la divulgazione storica a Piotr Cywinki, direttore del Memoriale e Museo di Auschwitz. Infine, il Premio alle associazioni bancarie per il sostegno al Cherasco Storia verrà consegnato a Giuseppe Guzzetti, già presidente dell’Associazione delle Fondazioni Bancarie.

Il Premio Cherasco Storia è realizzato con il patrocinio di: Ministero delle Politiche Giovanili, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021, Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547, Città di Cherasco, Confindustria Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRT, Città di Cuneo, Città di Alba, Città di Bra, Città di Fossano, Città di Ceva, Città di Saluzzo, Città di Mondovì e Città di Savigliano. A supporto dell’iniziativa Banca di Cherasco, Fondazione CRC, Banca d’Alba, Cassa di Risparmio e Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Gruppo Egea, Consorzi di tutela del formaggio Bra Dop, Raschera Dop e Toma Piemontese Dop, Banco Azzoaglio, Tesisquare, Westport Fuel Systems, Rolfo, Surrauto, Gruppo TCN, Biemmedue, F.P. Beton, Enoteca Regionale del Barolo, PaneAlba, Sicom Containers, Campiello, Onoranze Funebri La Braidese, Galup, Selghis Calcestruzzi, VallCarni, Arturo Cavallo Consulenza Finanziaria, O.R.A., Cherasco Cultura, Mercatò, Le Terre dei Savoia, Vigneti di Umberto Fracassi Ratti Mentone, Cherasco Eventi, Abet Laminati, Vistaesuono, Tu Langhe Roero.