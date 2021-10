Bra, evade dai domiciliari e rapina un corriere. Arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Bra hanno arrestato un uomo per evasione e rapina impropria.



L’uomo, un italiano di 37 anni da tempo sottoposto al regime degli arresti domiciliari a Bra, avendo notato un autocarro lasciato momentaneamente incustodito da un corriere che poco distante stava effettuando una consegna, è uscito di casa senza alcuna autorizzazione e ha rubato dall’abitacolo del mezzo il portafoglio dell’ignaro autista, un navigatore satellitare e un cellulare.



Vistosi però scoperto dal proprietario del mezzo con ancora in mano gli oggetti trafugati, ha minacciato di morte quest’ultimo rientrando subito dopo nel suo appartamento.



I Carabinieri, intervenuti su richiesta di aiuto del corriere, hanno immediatamente eseguito una perquisizione rinvenendo parte della refurtiva, traendo in arresto il responsabile per i reati di “evasione e rapina impropria”.



La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.



L’uomo si trova adesso presso la Casa Circondariale di Asti dove è stato accompagnato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.