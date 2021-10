Collegamenti marittimi di navi e traghetti dall'Italia all'Albania

L'Albania sta diventando una delle destinazioni di viaggio più ambite al mondo. Questo magnifico Paese dell'Europa dell'est sta crescendo rapidamente e, da qualche tempo, si sta dotando di tutte le strutture e i servizi adatti ad accogliere un numero sempre crescente di visitatori, pur rimanendo fedele alla sua forte cultura rurale. Dalla bellissima natura alle più moderne attrazioni urbane, c'è così tanto da scoprire.

L'Albania attrae principalmente per le sue spiagge meravigliose e per le acque della sua lunga costa eccezionalmente pulite e per il contrasto tra le moderne città e la cultura contadina ancora forte, dove molte famiglie che si prendono cura dei propri bisogni attraverso l'agricoltura e il bestiame. Ma come raggiungere questa magnifica terra dall'Italia?

Collegamenti marittimi dall'Italia all'Albania

La migliore soluzione per chi vuole viaggiare dall'Italia per l'Albania, soprattutto se si vuole portare il proprio mezzo, sono i traghetti Albania, che collegano i principali porti italiani con quelli albanesi.

Sono varie le compagnie di navigazione che garantiscono le traversate ogni giorno dell'anno. Il traghettamento avviene in orari notturni e l'arrivo è previsto nelle prime ore del mattino, un orario assai comodo per giungere alla propria destinazione e iniziare comodamente la visita del paese.

Quali sono le principali compagnie?

Sono diverse le compagnie che collegano le principali città italiane della costa adriatica alle due città principali dell'albania, Durazzo e Valona.

La Adria Ferries fornisce collegamenti da Trieste, Ancona e Bari verso Durazzo. Questa compagnia, che offre un servizio tutto l'anno, dispone di servizi di traghetto veloci e convenzionali. A bordo di ogni traghetto troverai tutti i servizi che ci si aspetta da una moderna compagnia di traghetti, inclusa una vasta zona bar e aree ristoranti, ma anche piscine, cabine, una sala cinema e wifi-gratuito.

Adria Ferries effettua traversate il martedì, giovedì e sabato da Ancona per Durazzo, i lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica per la tratta dei traghetti da Bari a Durazzo, mentre una volta a settimana viene effettuato l’itinerario che unisce Trieste a Durazzo. La compagnia garantisce i viaggi di ritorno per ogni tratta.

Un'altra compagnia è la Red Star Ferries, è nata di recente. È dotata di traghetti all'avanguardia, nonché delle più moderne strutture per il migliore comfort dei viaggiatori. Il personale dei traghetti è formato secondo i più alti standard internazionali, in modo da essere sempre pronto a rispondere con immediatezza ad ogni richiesta degli utenti.

La Red Star Ferries collega Brindisi a Valona, o al porto di Sarano. Le partenze avvengono ogni settimana, anche in questo caso in orario serale/notturno, per una maggiore comodità dei passeggeri.

Un'altra compagnia prestigiosa è la Ventouris Ferries. Dalla data della sua fondazione, nel lontano 1976, garantisce, grazie a 3 traghetti moderni e dotati di ogni comfort, traversate da Bari a Durazzo. Questa compagnia mette a disposizione di scuole e gruppi tariffe agevolate.

Quanto dura la traversata

Il traghettamento da Ancona a Durazzo dura solitamente 16 ore, quello da Bari a Durazzo ha una durata di circa 8 ore, mentre la durata della traversata da Trieste a Durazzo dura circa 27 ore.