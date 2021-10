Come noleggiare un’auto aziendale e spostarsi in regione

Se ti stai chiedendo come noleggiare un’auto aziendale e spostarti in regione, sei nel posto giusto!

In questo articolo, ti illustreremo cosa devi fare per noleggiare un’auto aziendale, quale modello scegliere e cosa controllare, per un viaggio di lavoro perfetto!

Anziché affidare un’auto 365 giorni l’anno per dipendente o acquistare una macchina da tenere sempre in azienda, anche quando non la si usa, è possibile scegliere il noleggio per aziende ; si tratta di una soluzione piuttosto semplice, efficace e che permette di risparmiare parecchio sui costi aziendali.

In base a ciò che si desidera, cambia anche il prezzo al mese.

Ad esempio, noleggiare un’auto aziendale di piccole dimensioni costa sui 200 euro al mese (a cui va aggiunta l’IVA e, ovviamente, il carburante o l’autonomia – che va inserito in base alle proprie esigenze).

Che modello scegliere ?

Come avrai ben capito, noleggiare un’auto aziendale è piuttosto semplice e non è necessario scegliere fra molte funzionalità, questo perché è un’auto che va tenuta alcuni mesi, non è come acquistare un’auto che poi dovrai tenere per anni ed anni.

Tuttavia, è necessario scegliere il modello più adatto, questo perché è in base al modello che potrà variare il prezzo finale.

Quando stai per scegliere il modello di auto da noleggiare, considera:

• La destinazione d’uso : se vuoi noleggiare un’auto aziendale di rappresentanza, è consigliabile scegliere una berlina, anziché un furgone o un’automobile di piccole dimensioni (come una 500);

• L’alimentazione : se l’auto a noleggio dovrà fare molti chilometri, è consigliabile scegliere un mezzo che sia a gasolio, benzina o ibrido, ma non elettrica. Questo perché, attualmente, nel nostro paese non è ancora presente un sistema di stazioni di ricarica efficiente (alle volte alcune non sono funzionanti o sono completamente occupate, il che significherebbe dover attendere molto tempo, prima di poter ricaricare l’auto).

Una volta scelto il modello, dovrai scegliere il numero di chilometri indicativi che verranno percorsi in un mese. Successivamente, dovrai richiedere un preventivo.

Il preventivo ti permetterà di avere una chiara visione d’insieme, sui prezzi e sul numero totale di chilometri possibili.

Ora non ti rimane che noleggiare un’auto aziendale che meglio si adatta a te!