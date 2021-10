Come organizzare un viaggio in camper on the road

Un viaggio in camper è l’idea giusta per chi preferisce passare le proprie vacanze in mezzo alla natura, anziché in una camera d’albergo, o più semplicemente per chi desidera testare un modo alternativo di viaggiare.

Ovviamente, se si prova per la prima volta questa esperienza, il noleggio di un camper è preferibile all’acquisto.

Un camper non solo è meno convenzionale di un hotel o di un appartamento, ma garantisce anche più flessibilità e indipendenza!

Ecco una breve guida per chi organizza il proprio viaggio in camper on the road per la prima volta. Per pianificare bene il viaggio è necessario:

1. Scegliere luogo e periodo

Che il bel tempo sia il miglior alleato delle vacanze non è un segreto; per questo motivo, l'estate è sicuramente il periodo migliore per un viaggio on the road. Durante la bella stagione il meteo è quasi sempre favorevole e questo può anche rendere la vacanza più piacevole.

Tuttavia, anche l’autunno e la primavera hanno i loro vantaggi; non solo perché le destinazioni turistiche sono meno affollate ma anche perché il clima più fresco può essere piacevole in base al paese che si vuole visitare e alle attività che si vogliono fare.

Le destinazioni da scoprire non mancano mai e dipendono principalmente dai gusti di ciascuno.

Per lasciarsi ispirare si può anche dare un’occhiata sul web o sui social media, facendo una ricerca con l’hashtag #camping.



2. Noleggiare il camper giusto

Per noleggiare un camper è necessario che almeno uno dei viaggiatori abbia una patente di guida in corso di validità e l'età richiesta dalla società di noleggio per poter guidare il veicolo (solitamente dai 21 anni in su).

Quando si organizza un viaggio in camper è consigliato anche prenotare in anticipo, sia per poter beneficiare delle tariffe più vantaggiose e sia per avere molti più veicoli a disposizione tra i quali scegliere.

Per poter trovare il camper più adatto alle proprie esigenze bisogna poi considerare alcuni fattori.

Innanzitutto, è fondamentale prenotare in base al numero dei viaggiatori; ad esempio, per una famiglia è sicuramente più adatto un camper mansardato, mentre per una coppia può andare bene anche un furgonato o un semintegrale. Inoltre, bisogna anche considerare le proprie esigenze di spazio e comfort - i veicoli più grandi sono solitamente più confortevoli ma anche meno semplici da manovrare.

Infine, è bene sapere che il prezzo per noleggiare un camper può variare notevolmente in base alla categoria di veicolo, al paese e al periodo scelto (alta o bassa stagione). Volendo dare una stima approssimativa dei costi, si può dire che per noleggiare un camper si spendono tra i70 e i 150 euro al giorno.





3. Pianificare l’itinerario

Prima di tutto, bisogna scegliere le modalità del proprio viaggio. Si può decidere di fare un viaggio di sola andata (one way), restituendo il veicolo in una città e un centro di noleggio diverso da quello in cui lo si è ritirato (questo comporta solitamente dei costi aggiuntivi); oppure si può fare un viaggio di andata e ritorno (round-trip), restituendo il veicolo nello stesso centro di noleggio in cui lo si è ritirato.

Una volta stabilita la tipologia di itinerario, si può iniziare a pianificare bene il resto: definendo le tappe, calcolando il tempo necessario per gli spostamenti, scegliendo dove sostare e/o pernottare e prenotando eventuali servizi non inclusi nel noleggio.

Infine, è consigliabile lasciare degli spazi vuoti nel proprio programma per potersi anche godere in maniera più spontanea e libera la propria vacanza.

4. Trovare e prenotare i campeggi

Nella maggior parte dei paesi è possibile trovare diversi campeggi dotati di tutti i servizi principali. Potrebbe non essere necessario prenotare in anticipo ma è consigliabile farlo, soprattutto durante l’alta stagione, per evitare di arrivare in una struttura già al completo e di dover cambiare i propri programmi all’ultimo minuto.





5. Da non dimenticare

La maggior parte dei camper disponibili per il noleggio sono dotati del necessario per una vacanza. Tuttavia, è sempre consigliabile rivolgersi direttamente alla società di noleggio per sapere di cosa è dotato il veicolo e cosa, invece, è necessario portare con sé da casa.

È essenziale avere a disposizione: una bombola di gas, delle stoviglie, degli asciugamani, della biancheria da letto, delle sedie e un tavolo da campeggio.

Se queste dotazioni non sono incluse nel prezzo di noleggio del veicolo, ès pesso possibile acquistarle o noleggiarle, ad un costo aggiuntivo, direttamente presso il centro di noleggio al momento del ritiro del veicolo.

6. E infine, la cosa più importante

Sembrerà scontato ma ciò che conta di più per godersi al meglio la vacanza è avere degli ottimi compagni di viaggio. Inoltre, un po’di spirito di adattamento non guasta mai per essere pronti ai cambi di programma e aperti alla cultura del paese che si visiterà. Infine, quando si sosta fuori dai campeggi, è fondamentale assicurarsi di non lasciare in giro i propri rifiuti e rispettare sempre la natura.