Siti web e PMI: perché nessuna azienda può fare a meno di Internet

Le attività digitali e l’utilizzo di Internet sono ai massimi storici, complice sia il progresso tecnologico che alcuni spiacevoli inconvenienti correlati alla situazione sanitaria. Nonostante ciò, è chiaro che nessuna azienda possa fare a meno di Internet, portando siti web e PMI ad avere un legame sempre più forte.

In Italia sono ancora tante le piccole e medie società che tentano di fare business con un modello tradizionale, limitando le attività digitali al minimo. Fino ad oggi stanno ancora resistendo, ma, considerata la tendenza, è evidente che chiunque non abbia investito tempo e denaro nella propria digitalizzazione dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più forte.





Consigli per ridurre i costi correlati a siti web e PMI

Come si potrebbe immaginare, alla base della scarsa digitalizzazione delle PMI è presente soprattutto una questione monetaria. Molti titolari di piccole e medie imprese ritengono i costi per lo sviluppo di un sito e di una presenza online troppo elevati, complice anche una certa disinformazione. Per questo motivo, abbiamo deciso fornire alcuni consigli per favorire la digitalizzazione delle aziende, minimizzando i costi correlati a siti web e PMI.





Sviluppo del sito web tramite CMS. Oggi è possibile creare un sito efficiente tramite CMS anche senza conoscere una singola linea di codice. E nel caso in cui ci si accontenti di funzioni base, tutto questo è gratis. Oltre allo sviluppo vero e proprio, potrebbe essere utile spargere la voce riguardo al proprio sito, seguendo le pratiche del settore o affidandosi ad una agenzia di link building, in grado di aumentare la rilevanza della pagina a costi ragionevoli.





Pubblicazione di contenuti sui social. Un altro metodo per rendere la propria società più digitale, spendendo poco se non nulla, è quello di pubblicare contenuti sui social. Grazie a 4 miliardi di utenti ogni giorno, in continua crescita, non c’è dubbio che i social siano una risorsa fondamentale per tutti coloro che desiderano accrescere la propria presenza online. Questo può essere sfruttato anche dalle PMI a patto di seguire le tendenze del settore e cercare di coinvolgere l’utente medio dei social.

Raccolta dei contatti dei clienti offline già esistenti. Molte PMI che operano offline hanno già una buona base di clienti. Raccogliere i contatti degli stessi, facendo sapere loro della nuova digitalizzazione può aiutare a incrementare la propria presenza online fin da subito. Ottenere i profili social o le email dei clienti abituali è semplicissimo. Ad esempio, potrebbe essere offerto uno sconto per tutti coloro che si iscrivono ad una newsletter o che decidono di seguire e condividere una pagina social. La parte migliore è che tutto questo comporta una spesa iniziale veramente minima o nulla.

Come si può vedere sopra, bastano davvero pochi accorgimenti per iniziare a portare la propria società sul web, allineandosi con la tendenza tecnologica corrente. Anche se molte società pensano di poter fare a meno del web, non è un’esagerazione dire che nei prossimi cinque anni chiunque non possieda una pagina web potrebbe scomparire.