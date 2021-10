Valter Mainetti, la sua collezione vanta Matilda, Grande Dea Madre Sorgente

Lo studio di Matilda, la Grande Dea Madre Sorgente, è stato molto importante per la Collezione d’Arte di Valter Mainetti. Ha infatti rappresentato un primo simbolo di rinascita importante. Un segnale di rinnovamento che è provenuto dal Neolitico e che ha simboleggiato l’importanza dell’arte in tempi difficili come quelli di una pandemia.

La statua “Matilda”, così è stata rinominata in un moto d’affetto, è un riferimento alla realtà attuale. La scultura, che appartiene al ciclo di Saliagos risalente al V millennio a.C., è alta appena 11,4 centimetri. Eppure, nonostante le dimensioni minime, riesce a trasmetterci un valore di vita, di rinascita e di fecondità che riempie gli occhi e l’anima. Esposta per la prima volta al Metropolitan Museum di New York nel giugno del 2013, la statua è stata poi acquistata da Paola Minetti e si è unita alla collezione.

Lo studio su Matilda della collezione Mainetti

Matilda si presenta come la classica Venere appartenente al periodo del Neolitico: la cultura dei tempi, di grande valenza archeologica, permette non solo di ricostruire la storia, ma anche l’identità dei nostri antenati. Durante quell’arco temporale, infatti, si chiedeva alla madre terra di essere fertile, feconda, prosperosa. Pertanto, la Venere andava a simboleggiare un richiamo al benessere e alla fortuna. Qualcosa da avere sempre con sé, per fronteggiare le difficoltà.

Riguardo all’importanza dello studio di Matilda, si sono espressi anche Paola e Valter Mainetti: “Matilda, che ci ha colpiti per la sua nota di umanità e dolcezza, è un simbolo importante per epoche come la nostra, in cui la forza incontrollabile della natura e la paura per il futuro richiedono idee forti e positive, proprio come lo è stata per il momento storico in cui fu concepita”.

Ai tempi del Coronavirus, con ancora gli strascichi della pandemia e l’incertezza del futuro e della ripresa economica, è più che mai importante affidarsi alla storia e all’arte, che ha tanto da insegnarci umanamente. Matilda, la Dea della fecondità e della ricchezza, ispira inevitabilmente tenerezza. Riempie il cuore di bellezza, ma soprattutto di speranza verso un futuro più prosperoso e che possa portare non solo ricchezze materiali, ma anche e soprattutto umane.

Dal punto di vista delle forme, non si può non notare la grande forza e il vigore con cui è stata scolpita. Sebbene presenti delle caratteristiche abbastanza comuni e semplici per la cultura di Saliagos, elementi chiave che si ritrovano in altre sculture simili, emerge chiaramente qualcosa di diverso. O forse siamo noi a essere diversi, trovando delle chiavi di lettura alternative.

L’impegno profuso di Valter Mainetti nel recupero dell’arte

La Collezione d’Arte Mainetti si è arricchita nel tempo, ed è tutt’oggi curata con passione e forza di volontà. La ricerca di capolavori da acquistare in giro per il mondo è solo un primo passo di quel che rappresenta davvero la fondazione. Infatti, l’obiettivo è quello di conservare e valorizzare le opere d’arte che possono essere recuperate, studiate e mostrate al pubblico, per gli appassionati d’arte, ma non solo. Anche per coloro che vogliono avvicinarsi alla cultura.

Le opere di arte antica sono state collezione da Valter Mainetti con il tempo, e Matilda è solo uno degli esempi meravigliosi che è riuscito a curare, arricchendo non solo la sua collezione, ma anche coloro che possono osservarla e studiarla. Un altro grande classico è rappresentato dalla collezione dei ritratti dei discendenti di Augusto, Primo Imperatore di Roma. O, ancora, la collezione sui fratelli Dufy, da non perdere assolutamente, per scoprire un pezzo di storia di una certa caratura e affascinante per il valore artistico.