A Revello il “concerto di fine estate” con la banda musicale

Avrà come tema la “ripartenza”, la “rinascita”, il concerto di fine estate che la banda musicale di Revello organizza per il pomeriggio di domenica, 3 ottobre.

L’iniziativa si svolgerà nella bella cornice del cortile del Palazzo comunale. Una location, come spiegano dalla banda, con ottima acustica e, allo stesso tempo, contingentata per le normative vigenti anti-Covid.

L’appuntamento con l’ensemble bandistico diretto da Maurizio Caldera sostituisce, di fatto, ormai da due anni il quasi ventennale concerto di primavera, sospeso nel 2021 e nel 2020 a causa della zona rossa che ne ha impedito lo svolgimento.

La speranza è, ovviamente, quella di poter tornare a proporre il concerto di primavera nel prossimo anno. Tuttavia, la banda non vuole rinunciare al tradizionale appuntamento con la comunità revellese. Nel repertorio che verrà proposto domenica, in pressoché tutti i brani, “l’ascoltatore – spiega la banda – potrà leggere un filo conduttore di volontà di riscatto, di trionfo di cui tutti abbiamo bisogno e in modo particolare il mondo dell'intrattenimento, a cui appartiene anche la banda musicale, che ha visto ridursi i momenti e le occasioni di ritrovo sia per le prove sia per le uscite”.

Nella stessa giornata sarà possibile anche partecipare alla caccia ai tesori arancioni organizzata dal Comune nell'ambito del Touring Club Bandiere Arancioni, alla scoperta delle bellezze artistiche e bontà gastronomiche del territorio revellese.

In caso di pioggia il concerto si terrà lo stesso, sotto l'ala mercatale.