Alba: riprendono i corsi di attività motoria per la terza età

Con il mese di ottobre ripartono i corsi di attività motoria per la terza età, organizzati nei vari centri d’incontro per anziani cittadini grazie alla collaborazione tra il Comune di Alba e la Cooperativa sociale “Il Pianeta”.



L’emergenza sanitaria in corso ha costretto a rivedere comportamenti e abitudini e quest’anno sarà imprescindibile, anche per lo svolgimento delle attività sportive, rispettare tutte le regole dettate dalle vigenti normative anti Covid al fine di garantire la massima sicurezza di tutti.



In particolare, potranno accedere ai corsi, trattandosi di attività al chiuso, esclusivamente i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 – Green pass.



Di seguito il calendario dei corsi:



CENTRO ANZIANI ZONA MORETTA (via Rio Misureto)

Lunedì Pilates Ginnastica tradizionale: 8.30-9.30; 9.30-10.30

Mercoledì Pilates Ginnastica tradizionale: 8.30-9.30; 9.30-10.30



CENTRO ANZIANI ZONA CENTRO (via G. Govone)

Mercoledì Ginnastica tradizionale: 9.00-10.00; 10.00-11.00

Venerdì Ginnastica tradizionale: 9.00-10.00; 10.00-11.00



CENTRO ANZIANI ZONA BORGO PIAVE (c/o parrocchia Divin Maestro)

Martedì Ginnastica tradizionale: 9.00-10.00; 10.00-11.00

Giovedì Ginnastica tradizionale: 9.00-10.00; 10.00-11.00



CENTRO ANZIANI ZONA MUSSOTTO (c/o gruppo sportivo Koala)

Lunedì Ginnastica tradizionale: 15.00-16.00

Giovedì Ginnastica tradizionale: 15.00-16.00