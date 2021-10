Visite guidate sulle strade della storia industriale albese

In occasione della "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba" e grazie alla collaborazione di Confindustria nell’anno di "Alba Capitale della cultura d’impresa", "Turismo in Langa" propone ad albesi e turisti un modo insolito di visitare la capitale delle Langhe.

Grazie al tour guidato "Alba industriale. Sulle strade della cultura d’impresa albese", che andrà ad arricchire l’offerta culturale nei mesi di ottobre e novembre, ogni domenica alle ore 15, sarà possibile visitare con una guida il centro storico della città, viaggiando nel tempo per scoprire i siti dell’archeologia industriale albese, i luoghi di nascita delle grandi aziende oggi famose in tutto il mondo e per incontrare i grandi personaggi e le dinastie di imprenditori che, con le loro intuizioni e il loro lavoro, hanno fatto grande la nostra città: Ferrero, Miroglio, Giacomo Morra, Pio Cesare, don Alberione e tanti altri.



Il tour dura circa 2 ore e parte da Piazza Pertinace, l’antica sede del mercato dei bachi da seta.

"Attraverso questo percorso, è possibile ritornare alle radici di un’imprenditorialità che ha fatto la storia, e non solo a livello locale", commenta il direttore di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio. "Un viaggio bellissimo, che consente di scoprire luoghi, a volte segreti e nascosti, dal grande fascino, che hanno dato il via allo straordinario successo industriale e imprenditoriale della città di Alba".

Per partecipare alle visite, è sufficiente prenotare compilando l’apposito form sul sito www.turismoinlanga.it. Il costo dell’attività è di 8 € a persona, ed è gratuito per i minori di 6 anni.